Rosarno: via libera a sedie e tavolini fuori dalle attività commerciali

L’Amministrazione Comunale di Rosarno comunica di aver individuato una soluzione concreta ad
una problematica che per anni ha rappresentato un significativo ostacolo allo sviluppo di numerose
attività commerciali del territorio.
A seguito di un approfondito lavoro di studio e di analisi della normativa di settore, della
giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti ministeriali, il Comune recepisce gli indirizzi
espressi dal Consiglio di Stato e dalle risoluzioni emanate dall’allora Ministero dello Sviluppo
Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in materia di consumo sul
posto e occupazione di suolo pubblico.
L’orientamento ormai consolidato chiarisce che la presenza di tavolini e sedie all’esterno di
un’attività commerciale non configura automaticamente un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, purché non venga effettuato il servizio assistito al tavolo.
Alla luce di tali indirizzi interpretativi, le attività commerciali che effettuano vendita per asporto e
consumo immediato dei prodotti potranno richiedere l’occupazione di suolo pubblico per
l’installazione di tavolini e sedie all’esterno dei propri locali, fermo restando il divieto di effettuare il
servizio al tavolo.
Si tratta di un risultato particolarmente importante per il tessuto economico cittadino. Numerose
attività, infatti, pur disponendo di spazi esterni idonei, non potevano offrire ai propri clienti aree di
sosta e consumo a causa dell’impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie per la
somministrazione assistita, spesso per limiti strutturali degli immobili e per l’impossibilità di
realizzare ulteriori servizi igienici richiesti dalla normativa di settore.
L’attività di approfondimento giuridico e amministrativo che ha consentito di individuare questa
soluzione è stata promossa dall’Assessore al SUAP e Sportello Unico per le Attività Produttive,
Dott. Arturo Lavorato, con il supporto del Responsabile del SUAP Arch. Alessandro Messina e del
RUP Michele Ventre.
Il Dott. Arturo Lavorato dichiara:
«Abbiamo ritenuto doveroso approfondire ogni aspetto normativo e giurisprudenziale per verificare
se esistessero strumenti legittimi in grado di superare una problematica che da anni penalizzava
molte attività commerciali della nostra città. Oggi possiamo affermare di aver individuato una
soluzione concreta che favorisce lo sviluppo economico, migliora l’attrattività delle attività locali e
contribuisce alla valorizzazione degli spazi urbani, nel pieno rispetto della legge e degli
orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa.»
Il Sindaco di Rosarno, Dott. Pasquale Cutrì, dichiara:
«L’iniziativa portata avanti dall’Assessorato alle Attività Produttive rappresenta un importante
risultato per il commercio cittadino e dimostra come un attento lavoro di approfondimento possa
tradursi in opportunità concrete per le imprese del territorio.
Ringrazio il Dott. Arturo Lavorato per l’impegno profuso, unitamente al Responsabile del SUAP
Arch. Alessandro Messina e al RUP Michele Ventre, per aver individuato una soluzione che
consentirà a numerose attività commerciali di migliorare i servizi offerti alla clientela nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Come Amministrazione Comunale continueremo a sostenere tutte le iniziative capaci di favorire la
crescita economica, la valorizzazione delle attività produttive e lo sviluppo della nostra città.»
L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a sostenere il tessuto produttivo
cittadino attraverso azioni concrete finalizzate alla semplificazione amministrativa, alla
valorizzazione delle attività economiche e alla crescita del commercio locale.
La misura consentirà a numerose imprese di ampliare i servizi offerti alla clientela, migliorare
l’accoglienza degli spazi esterni e contribuire alla rivitalizzazione del centro urbano, con effetti
positivi sull’economia cittadina e sulla qualità degli spazi pubblici.
Rosarno: via libera a sedie e tavolini fuori dalle attività commerciali
L’Amministrazione Comunale di Rosarno comunica di aver individuato una soluzione concreta ad