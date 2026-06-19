Rosarno: via libera a sedie e tavolini fuori dalle attività commerciali

L’Amministrazione Comunale di Rosarno comunica di aver individuato una soluzione concreta ad

una problematica che per anni ha rappresentato un significativo ostacolo allo sviluppo di numerose

attività commerciali del territorio.

A seguito di un approfondito lavoro di studio e di analisi della normativa di settore, della

giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti ministeriali, il Comune recepisce gli indirizzi

espressi dal Consiglio di Stato e dalle risoluzioni emanate dall’allora Ministero dello Sviluppo

Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in materia di consumo sul

posto e occupazione di suolo pubblico.

L’orientamento ormai consolidato chiarisce che la presenza di tavolini e sedie all’esterno di

un’attività commerciale non configura automaticamente un’attività di somministrazione di alimenti e

bevande, purché non venga effettuato il servizio assistito al tavolo.

Alla luce di tali indirizzi interpretativi, le attività commerciali che effettuano vendita per asporto e

consumo immediato dei prodotti potranno richiedere l’occupazione di suolo pubblico per

l’installazione di tavolini e sedie all’esterno dei propri locali, fermo restando il divieto di effettuare il

servizio al tavolo.

Si tratta di un risultato particolarmente importante per il tessuto economico cittadino. Numerose

attività, infatti, pur disponendo di spazi esterni idonei, non potevano offrire ai propri clienti aree di

sosta e consumo a causa dell’impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie per la

somministrazione assistita, spesso per limiti strutturali degli immobili e per l’impossibilità di

realizzare ulteriori servizi igienici richiesti dalla normativa di settore.

L’attività di approfondimento giuridico e amministrativo che ha consentito di individuare questa

soluzione è stata promossa dall’Assessore al SUAP e Sportello Unico per le Attività Produttive,

Dott. Arturo Lavorato, con il supporto del Responsabile del SUAP Arch. Alessandro Messina e del

RUP Michele Ventre.

Il Dott. Arturo Lavorato dichiara:

«Abbiamo ritenuto doveroso approfondire ogni aspetto normativo e giurisprudenziale per verificare

se esistessero strumenti legittimi in grado di superare una problematica che da anni penalizzava

molte attività commerciali della nostra città. Oggi possiamo affermare di aver individuato una

soluzione concreta che favorisce lo sviluppo economico, migliora l’attrattività delle attività locali e

contribuisce alla valorizzazione degli spazi urbani, nel pieno rispetto della legge e degli

orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa.»

Il Sindaco di Rosarno, Dott. Pasquale Cutrì, dichiara:

«L’iniziativa portata avanti dall’Assessorato alle Attività Produttive rappresenta un importante

risultato per il commercio cittadino e dimostra come un attento lavoro di approfondimento possa

tradursi in opportunità concrete per le imprese del territorio.

Ringrazio il Dott. Arturo Lavorato per l’impegno profuso, unitamente al Responsabile del SUAP

Arch. Alessandro Messina e al RUP Michele Ventre, per aver individuato una soluzione che

consentirà a numerose attività commerciali di migliorare i servizi offerti alla clientela nel pieno

rispetto della normativa vigente.

Come Amministrazione Comunale continueremo a sostenere tutte le iniziative capaci di favorire la

crescita economica, la valorizzazione delle attività produttive e lo sviluppo della nostra città.»

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a sostenere il tessuto produttivo

cittadino attraverso azioni concrete finalizzate alla semplificazione amministrativa, alla

valorizzazione delle attività economiche e alla crescita del commercio locale.

La misura consentirà a numerose imprese di ampliare i servizi offerti alla clientela, migliorare

l’accoglienza degli spazi esterni e contribuire alla rivitalizzazione del centro urbano, con effetti

positivi sull’economia cittadina e sulla qualità degli spazi pubblici.