Anteprima nazionale Terra Madre Calabria, a Tropea cambia la viabilità: sindaco Macrì invita tutti alla collaborazione

Anteprima Terra Madre, per consentire il regolare svolgimento della tre giorni al via da oggi, venerdì 19 a domenica 21 giugno, promossa da Slow Food e dalla Regione Calabria e per la quale sono attese numerose presenze, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità con limitazioni alla circolazione nel centro storico.

ATTESE PRESENZE IMPORTANTI DAL TERRITORIO E DA FUORI REGIONE

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì scusandosi con residenti ed operatori commerciali per eventuali disagi ed invitando tutti alla comprensione e collaborazione per un evento di grande rilievo culturale, turistico ed economico che porterà nel perimetro cittadino produttori, operatori del settore, giornalisti, visitatori e appassionati provenienti da tutta la Calabria e da numerose altre regioni italiane.

GRANDE OCCASIONE DI PROMOZIONE PER TERRITORIO

La buona riuscita di un evento di questa portata – aggiunge il Primo Cittadino – dipende anche dalla collaborazione della comunità che lo ospita. Siamo certi che residenti, operatori economici e visitatori sapranno offrire il loro contributo affinché Tropea si presenti, ancora una volta, all’altezza di una grande occasione di promozione come questa per Tropea e per l’intero territorio, che si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato delle più significative iniziative regionali.

ECCO LE LIMITAZIONI

Al Varco di Via Libertà (intersezione con Via Piave) è vietato il transito a tutti i veicoli, compresi residenti e mezzi autorizzati, dalle ore 15 alle ore 24 nei giorni venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno. Su Via Umberto I il transito è completamente interdetto dalle ore 15 alle ore 24 per tutte e tre le date.

ACCESSO AL CENTRO STORICO – DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 24 l’accesso e l’uscita dal centro storico dovranno avvenire percorrendo Corso Vittorio Emanuele in doppio senso di circolazione. Si invitano i residenti a limitare allo stretto necessario gli spostamenti veicolari nelle fasce orarie interessate dalle restrizioni, collaborando al fine di garantire sicurezza, fluidità dei percorsi e piena fruibilità dell’evento. Ai visitatori si raccomanda l’utilizzo dei parcheggi decentrati, con particolare riferimento al parcheggio dell’Annunziata e ai parcheggi della Marina. Il parcheggio della Pineta sarà riservato esclusivamente agli espositori della manifestazione muniti di apposito pass.