Active Ageing e politiche pubbliche: il 22 giugno all’Università della Calabria il workshop su invecchiamento, benessere e disuguaglianze in Europa

Benessere e Disuguaglianze in Europa. Active Ageing, innovazione e politiche pubbliche”.
L’incontro, che si terrà presso l’Aula 1 (III piano) dell’Ampliamento Polifunzionale della Scuola
Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, rappresenta l’evento conclusivo del progetto
interdisciplinare “Benessere degli Anziani in Europa: Innovazione Tecnologica, Politiche Pubbliche
e Disuguaglianze”, finanziato dal Fondo Sostegno alle Aree Socio-Umanistiche (D.R. n. 498 del
30/05/2024) a valere sul DM MUR 737/2021.
I lavori si apriranno alle ore 11:00 con un welcome coffee, seguito dai saluti istituzionali
di Emanuela Pascuzzi (Delegata del Rettore al Public Engagement e Partecipazione Sociale) e
dall’introduzione della Principal Investigator del progetto, Antonella Ferrara (Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali, Unical).
La sessione mattutina ospiterà l’Invited Talk di Paolo Berta (Università di Milano-Bicocca)
focalizzato sul delicato tema della spesa sanitaria in relazione alla quarta età (“Learning from the
Oldest: The Impact of Ageing on Healthcare Expenditure”), cui seguirà un momento di dibattito
aperto.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14:15, i lavori riprenderanno con una tavola rotonda dedicata agli
impatti economici, sociali e attuariali dell’invecchiamento attivo, che vedrà la partecipazione di
accademici ed esperti del settore, tra cui Rosanna Nisticò, Giulia Canzian, Sabina
Licursi, Arianna De Bartolo e Domenico De Giovanni. A seguire, il professore Giuseppe
Passarino proporrà un cambio di focus scientifico, affrontando l’invecchiamento attivo da una
prospettiva biologica ed epigenetica.
Le conclusioni e le prospettive future saranno affidate a Vincenzo Carrieri, Professore del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical e Direttore del Centro Studi Società, Salute e
Territorio (CSST).
L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.
Per informazioni e contatti: Email: cst@unical.it Organizzato da: Centro Studi Società, Salute e
Territorio (CSST) – Università della Calabria.
Active Ageing e politiche pubbliche: il 22 giugno all’Università della Calabria il workshop su invecchiamento, benessere e disuguaglianze in Europa
Benessere e Disuguaglianze in Europa. Active Ageing, innovazione e politiche pubbliche”.