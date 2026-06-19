Active Ageing e politiche pubbliche: il 22 giugno all’Università della Calabria il workshop su invecchiamento, benessere e disuguaglianze in Europa

Benessere e Disuguaglianze in Europa. Active Ageing, innovazione e politiche pubbliche”.

L’incontro, che si terrà presso l’Aula 1 (III piano) dell’Ampliamento Polifunzionale della Scuola

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, rappresenta l’evento conclusivo del progetto

interdisciplinare “Benessere degli Anziani in Europa: Innovazione Tecnologica, Politiche Pubbliche

e Disuguaglianze”, finanziato dal Fondo Sostegno alle Aree Socio-Umanistiche (D.R. n. 498 del

30/05/2024) a valere sul DM MUR 737/2021.

I lavori si apriranno alle ore 11:00 con un welcome coffee, seguito dai saluti istituzionali

di Emanuela Pascuzzi (Delegata del Rettore al Public Engagement e Partecipazione Sociale) e

dall’introduzione della Principal Investigator del progetto, Antonella Ferrara (Dipartimento di

Scienze Politiche e Sociali, Unical).

La sessione mattutina ospiterà l’Invited Talk di Paolo Berta (Università di Milano-Bicocca)

focalizzato sul delicato tema della spesa sanitaria in relazione alla quarta età (“Learning from the

Oldest: The Impact of Ageing on Healthcare Expenditure”), cui seguirà un momento di dibattito

aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:15, i lavori riprenderanno con una tavola rotonda dedicata agli

impatti economici, sociali e attuariali dell’invecchiamento attivo, che vedrà la partecipazione di

accademici ed esperti del settore, tra cui Rosanna Nisticò, Giulia Canzian, Sabina

Licursi, Arianna De Bartolo e Domenico De Giovanni. A seguire, il professore Giuseppe

Passarino proporrà un cambio di focus scientifico, affrontando l’invecchiamento attivo da una

prospettiva biologica ed epigenetica.

Le conclusioni e le prospettive future saranno affidate a Vincenzo Carrieri, Professore del

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical e Direttore del Centro Studi Società, Salute e

Territorio (CSST).

L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.

Per informazioni e contatti: Email: cst@unical.it Organizzato da: Centro Studi Società, Salute e

Territorio (CSST) – Università della Calabria.