Tragico incidente a Platì: muore bimba investita dall’auto della madre

Un tragico incidente si è verificato nella serata del 16 giugno a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la propria figlia di tre anni mentre effettuava una manovra di retromarcia con l’auto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare. La Procura di Locri è stata immediatamente informata e i Carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dagli accertamenti emergerebbe con chiarezza che si è trattato di un tragico incidente.

La notizia ha profondamente sconvolto la comunità di Platì e la famiglia della piccola vittima.

Il sindaco Giovanni Sarica, attraverso un messaggio diffuso sui social, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore».