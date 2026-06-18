Bovalino, al via il corso 2026 di formazione per la Polizia Locale

Prende il via da Bovalino, martedì 23 giugno, l’edizione 2026 del corso di aggiornamento e formazione dedicato alla Polizia locale, organizzato da COIM IDEA, con il patrocinio del Comune di Bovalino e dell’Associazione dei Comuni della Locride.

Il Corso Specializzante e di Aggiornamento per la Polizia Locale – 2026 si propone di fornire alle figure apicali ed agli operatori delle polizie locali un know how tale da consentire l’espletamento di compiti e competenze via via ampliate e diversificate e far fronte alle responsabilità conseguenti.

Il corso si articola in quattro moduli, che saranno trattati in giornate diverse, di cui due in aula, il 23 giugno a Bovalino e il 10 luglio a Polistena, e due webinar in sincrono tramite GSuite Meet, il 30 giugno e il 7 luglio, con una metodologia che include laboratori pratici, case history e analisi SWOT partecipativa.

Il modulo 1 tratterà “Le competenze della Polizia Locale in materia ambientale: tra funzioni di Polizia giudiziaria e Polizia amministrativa”, con approfondimento specifico su acque e servizio idrico integrato (prelievi idrici, depurazione), rifiuti, bonifiche ed emissioni: tutte materie che, tra l’altro, incidono direttamente sulle procedure di monitoraggio previste dal disciplinare Bandiera Blu.

Nella seconda giornata, per il modulo 2, il tema dell’incontro sarà “Novità normative e giurisprudenziali per la Polizia Locale”, con aggiornamenti su Decreto Sicurezza 2026, zone rosse, ordinanze del Sindaco e Daspo urbano, con immediata applicabilità nelle aree ad alta frequentazione turistica balneare.

L’argomento trattato dal modulo 3 sarà “L’attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale. Rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Nello specifico si affronteranno le novità del Decreto Salva-Casa, i titoli abilitativi, le verifiche urbanistiche affidate alla Polizia Locale e il nuovo regime del silenzio-assenso su SCIA e permessi di costruire: strumenti essenziali per la corretta gestione delle zone costiere tutelate.

In chiusura, il modulo 4 si parlerà ancora di “Novità normative e giurisprudenziali per la Polizia Locale”, con particolare riferimento a strumenti e tecnologie, autotutela ed annullamento, depenalizzazione, utilizzo delle c.d. fototrappole e dei sistemi di videosorveglianza, elementi di polizia amministrativa, sospensione della patente di guida.

La parte del programma riguardante elementi relativi al ruolo di figure dirigenziali ed operatori del servizio di Polizia locale, alle funzioni e conoscenze tecnico-normative tiene conto della normativa regionale, delle novità del Decreto Sicurezza 2026, delle modifiche del CDS, del Fondo Perseo.

Quali docenti sono incaricati il prof. Massimo Zortea, Avvocato e Docente Università di Trento, esperto in diritto e politiche ambientali, l’avv. Andrea Ferruti, Esperto in materia di urbanistica ed edilizia e l’avv. Salvatore Zucco, Comandante Polizia Locale di Reggio Calabria, Componente struttura di coordinamento Polizia Locale presso la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.

Nelle attività saranno coinvolti Dirigenti/comandanti, figure apicali, operatori della polizia locale, Dirigenti/figure apicali degli uffici tecnici-urbanistici.

Il corso si propone di offrire la possibilità ai partecipanti di acquisire consapevolezza del ruolo ed abilities di base e specialistiche nelle attività operative più frequenti.

Saranno oggetto di valutazione la capacità di gestione autonoma delle criticità operative e di contestualizzare le norme nazionali e regionale al proprio ambito nonché il riconoscimento dei limiti organizzativi e delle potenzialità locali e la produzione condivisa di procedure operative.