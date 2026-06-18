Sessanta migranti soccorsi e condotti a Vibo Marina, avviate le procedure di accoglienza

Nuovo approdo di migranti sulle coste calabresi. Nelle prime ore della mattinata, circa sessanta persone sono arrivate nel porto di Vibo Marina a bordo di un’unità della Capitaneria di porto che ha concluso le operazioni di soccorso e trasferimento verso terra.

Tra i migranti figurano uomini, donne e minori provenienti prevalentemente da Paesi dell’Africa centro-settentrionale. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, tutti sono sbarcati in condizioni di salute considerate buone.

Sul molo era già operativo il piano predisposto per l’accoglienza, con la presenza di operatori sanitari del 118, volontari della Protezione civile e personale delle istituzioni coinvolte nelle attività di assistenza. Dopo l’arrivo, i migranti sono stati sottoposti ai controlli medici preliminari e alle verifiche previste dai protocolli di sicurezza.

Successivamente hanno preso il via le procedure di identificazione affidate agli agenti della Polizia, passaggio necessario prima del trasferimento nelle strutture dedicate all’accoglienza.

Conclusi gli adempimenti previsti, il gruppo sarà accompagnato nell’hotspot dell’area industriale di Porto Salvo, dove resterà temporaneamente in attesa delle successive assegnazioni verso altri centri presenti sul territorio nazionale.

L’intera gestione delle operazioni, dall’approdo all’assistenza fino al trasferimento, è stata coordinata dalla Prefettura di Vibo Valentia in collaborazione con la Capitaneria di porto, le forze dell’ordine, il personale sanitario e gli organismi impegnati nelle attività di accoglienza.