daMargherita: nella villa comunale a Catanzaro le incursioni letterarie con Gioacchino Criaco, Francesco Pileggi e Giuseppe Ranieri

Una settimana di incontri, racconti, musica e condivisione nel suggestivo scenario di Villa Margherita. Dal 23 al 28 giugno torna #daMargherita a Catanzaro, la rassegna culturale che animerà il polmone verde nel cuore della città con un ricco programma di eventi tra presentazioni di libri, musica dal vivo, aperitivi e cinema sotto le stelle.

Tra i momenti più attesi della manifestazione spiccano le incursioni letterarie, tre appuntamenti in programma alle ore 18.30 che vedranno protagonisti autori calabresi capaci di raccontare il presente attraverso linguaggi e temi differenti: dal noir alla narrativa di formazione, fino allo sport come chiave di lettura della storia contemporanea.

Ad aprire il calendario, martedì 23 giugno, sarà Gioacchino Criaco con “Dove canta il cuculo” (Piemme). A dialogare con l’autore Francesco Iacopino, Aldo Casalinuovo e Angela Sposato. Nel suo nuovo romanzo, Criaco torna a percorrere le tracce narrative di “Anime nere” e, con il suo stile potente e riconoscibile, intreccia gli elementi del thriller con quelli della tragedia greca. Un racconto che parla di radici, delitti e passioni umane, muovendosi tra i sotterranei di Toronto e i villaggi dell’Aspromonte, terra segnata da riti antichi e violenza.

Mercoledì 24 giugno sarà la volta di Francesco Pileggi con “Balla ancora Tank Man”, in dialogo con Rita Scarfone. Al centro della storia c’è Paolo, tredicenne cresciuto in una casa senza televisione, circondato da fotografie e racconti custoditi nel silenzio. Tra queste immagini, una in particolare cattura la sua attenzione: quella del celebre “Tank Man”, l’uomo che sfidò da solo i carri armati in piazza Tienanmen. Ne nasce un romanzo intenso e delicato che intreccia memoria e immaginazione, adolescenza e resistenza, in un inno alla fantasia come strumento di libertà e sopravvivenza.

Giovedì 25 giugno l’attenzione si sposterà sul rapporto tra sport e società con la presentazione di “Breve storia sociale dei Mondiali di calcio” di Giuseppe Ranieri. Insieme all’autore interverranno Domenico Bilotti e Rosita Mercatante. Il volume propone una lettura originale dell’evento nell’anno della sua 23esima edizione, raccontando come i Mondiali abbiano accompagnato e spesso anticipato le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo. Un viaggio attraverso ogni edizione del torneo, tra storia sociale, storia globale e vicende poco conosciute che hanno contribuito a costruire il fascino e il mito della Coppa del Mondo.

Le presentazioni letterarie rappresentano uno dei tasselli del più ampio programma di #daMargherita, dove la cultura dialoga con il tempo libero in un’atmosfera informale e inclusiva. Sui social dell’evento tutti i dettagli per vivere la rassegna in uno dei luoghi simbolo di Catanzaro.