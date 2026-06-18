“Artemis II”, le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel business del taglio boschivo: i NOMI degli arrestati

Nove persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione “Artemis II”, eseguita dai Carabinieri tra Lamezia Terme e le province di Vibo Valentia, Terni e Como.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lamezia Terme.

Dall’indagine – sviluppata tra novembre 2021 e giugno 2024 attraverso attività tecniche e accurati riscontri documentali – emergerebbe un presunto sistema di collegamenti tra cosche calabresi per il controllo degli appalti pubblici. In particolare, avrebbe permesso di ricostruire le presunte regole di ripartizione del business legato al taglio boschivo, stabilite dalle cosche di ‘ndrangheta ritenute egemoni nelle aree comprese tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Lo ha dichiarato il colonnello Gianluca Zara, comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, commentando gli esiti dell’operazione “Artemis II”

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, presunti responsabili di associazione di tipo mafioso, concorso esterno, usura, estorsione, corruzione, falso ideologico, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, illecita concorrenza con minaccia o violenza e peculato.

Tra i destinatari della misura figurano Domenico Cracolici, 55 anni, di Cortale; il figlio Giuseppe Cracolici, 30 anni; Giuseppe Vinci, 66 anni; Francesco Feroleto, 56 anni; Pasquale Ventura, 46 anni; Luigi Notarianni, 45 anni; Luca Berlingieri, 43 anni; Rosanna Notarianni, 38 anni; e Alfredo Cracolici, 40 anni, di Maierato (Vibo Valentia).

Nel corso dell’operazione è stato inoltre disposto il sequestro preventivo di due aziende: l’“Azienda boschiva di Maiorana Domenica Maria” e la “Cooperativa sociale Coop Cortale”, ente del Terzo settore.