Olio evo, Coldiretti Calabria in piazza a Bari contro speculazioni e frodi

Olio evo calabrese, patrimonio da proteggere. Coldiretti Calabria chiede controlli anti-frode e stop al sottocosto. A rischio il reddito delle imprese agricole.

Una compatta e nutrita delegazione di olivicoltori della Regione guidata dal presidente e dal direttore regionale rispettivamente, Franco Aceto e Francesco Cosentini, manifesterà domani a Bari insieme alle rappresentanze nazionali e regionali di Coldiretti.Non si ferma quindi la mobilitazione degli agricoltori della Coldiretti che, dopo la protesta sotto le prefetture di tutta in Italia, tornano in strada a Bari, in Piazza del Ferrarese domani venerdì 19 giugno.

A partire dalle 9.30 in migliaia si ritroveranno per dire basta alle speculazioni di quei trafficanti di olio che stanno facendo crollare i prezzi dell’extravergine d’oliva, pilastro del Made in Italy e della Dieta Mediterranea. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Unaprol, David Granieri.Per l’occasione sarà allestito un grande tavolo degli inganni. Gli esperti faranno vedere ai cittadini come i trafficanti di olio mettono a rischio la loro salute con miscelazioni pericolose e non controllate. Un’occasione per toccare con mano gli effetti degli arrivi incontrollati dall’estero e di poter assaggiare olii di qualità nel grande mercato di Campagna Amica che sarà allestito per l’occasione così da comprendere fino in fondo la differenza tra un vero olio extravergine di oliva e uno camuffato.

Nel mirino di Coldiretti e Unaprol ci sono le speculazioni che comprimono i prezzi riconosciuti agli agricoltori, mentre sugli scaffali i cittadini continuano a pagare prodotti a prezzi elevati, senza avere la certezza dell’origine. Una situazione aggravata dall’aumento dei costi di produzione e dalle tensioni internazionali, che hanno inciso sull’energia e sulla logistica.