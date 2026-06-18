Mezzo pesante avvolto dalle fiamme sulla Statale 106, traffico bloccato a Botricello

Momenti di apprensione lungo la Statale 106 nel territorio di Botricello, nel Catanzarese, dove un camion in marcia ha improvvisamente preso fuoco mentre era diretto verso Crotone.

Il conducente, unico occupante del mezzo, si è accorto tempestivamente dell’incendio ed è riuscito a fermarsi e ad allontanarsi prima che le fiamme si propagassero, senza riportare conseguenze fisiche.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata. La presenza del veicolo incendiato ha reso necessaria la chiusura del tratto stradale coinvolto, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Alle attività di gestione dell’emergenza partecipano anche le forze dell’ordine e gli enti competenti. Sul posto sono presenti il sindaco di Botricello, i carabinieri, la polizia locale e il personale Anas, impegnati nei rispettivi compiti per garantire la sicurezza e ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di circolazione.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono in fase di accertamento.