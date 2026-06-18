A Fagnano Castello nasce il Parco Avventura del Tritone, FdI: “Volano per l’economia locale”

Fratelli d’Italia – Circolo di Fagnano Castello esprime “grande soddisfazione per l’apertura del Parco Avventura Del Tritone nel nostro territorio, una struttura che rappresenta un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’intera comunità fagnanese e un vero volano per l’economia locale”.

“Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’attuale Amministrazione comunale di Fagnano Castello, guidata dall’avv. Raffaele. Giglio, e la Regione Calabria. Un dovuto ringraziamento va al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’impegno determinante dell’On. Fausto Orsomarso, fagnanese doc e principale promotore dell’iniziativa. Un particolare ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione esecutiva del Parco Avventura: tecnici, personale impegnato nei lavori e l’attuale assessore alla Forestazione. Un grazie speciale al dott. Giovanni Tripicchio, che ha curato parte significativa della realizzazione del progetto quando ricopriva la carica di assessore.

“Infine, non possiamo non rilevare come oggi qualcuno tenti di ‘salire sul carro del vincitore’, dimenticando i veti e l’ostruzionismo opposti in passato alla realizzazione del Parco Avventura. Non va dimenticato, in tal senso, quanto dichiarato circa un anno fa dall’attuale segretario del Partito Democratico fagnanese, che in un incontro pubblico organizzato dal pd definì il progetto come un parco di “disavventura”. Oggi, alla luce dell’apertura del Parco e dell’entusiasmo dimostrato dalla comunità, quei giudizi appaiono quanto meno ingenerosi e in evidente contrasto con la realtà di un’opera che appartiene ai cittadini fagnanesi e che Fratelli d’Italia rivendica con orgoglio di aver sostenuto fin dall’inizio”.