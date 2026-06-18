Cultura, M.Occhiuto (FI): “Festival Arena dei Cedri valorizza territorio e coesione sociale”

“Un territorio non è fatto solo dalle infrastrutture materiali, ma anche da quelle immateriali. E fra queste ci sono anche i momenti di incontro e di coesione sociale come il Festival Arena dei Cedri, che sono occasioni di valorizzazione di un territorio e della sua identità. Le città, i comuni sono fatti per le persone, per chi li vive. Chi lavora per offrire loro eventi e opportunità di aggregazione, non può che avere il mio appoggio”.

Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto in occasione della presentazione in Senato del Festival Arena dei Cedri a Riviera dei Cedri.