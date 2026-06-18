Minacce e presunti maltrattamenti alla compagna, 31enne arrestato nel Cosentino

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Corigliano-Rossano nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e finalizzata al contrasto della violenza di genere.

Il provvedimento, eseguito in flagranza differita, riguarda l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori, la donna sarebbe stata vittima nel tempo di una serie di comportamenti vessatori, caratterizzati da ripetute aggressioni verbali e fisiche che avrebbero reso il rapporto sempre più difficile e conflittuale.

Le indagini hanno consentito di ricostruire diversi episodi che sarebbero avvenuti nel corso della relazione. In particolare, gli inquirenti hanno concentrato l’attenzione su quanto accaduto nel pomeriggio del 13 giugno scorso, quando la vittima avrebbe ricevuto sul proprio telefono numerosi messaggi dal contenuto intimidatorio e offensivo. Nei testi, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe anche minacciato di ucciderla qualora non avesse ritrattato le dichiarazioni rese.

Con il consenso della donna, gli operatori di polizia hanno acquisito e analizzato i messaggi presenti sul dispositivo mobile, elementi che hanno contribuito all’attività investigativa. Successivamente il presunto responsabile è stato individuato e fermato dagli agenti, che hanno proceduto all’arresto.

La misura è stata poi esaminata dall’autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del trentunenne la custodia cautelare in carcere.

Come previsto dalla legge, la persona arrestata è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.