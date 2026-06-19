Crotone: nomina componenti Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, l’assemblea ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287.

La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è l’organismo incaricato di curare la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare presso le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello.

La nomina dei due consiglieri comunali componenti della Commissione è avvenuta mediante votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Al termine delle operazioni di voto e dello scrutinio, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Megna ha proclamato eletti quali componenti della Commissione i consiglieri: Vincenzo Familiari e Mario Galea

La Commissione risulta pertanto così composta:

Presidente: il sindaco o un suo delegato e componenti i consiglieri comunali Vincenzo Familiari e Mario Galea