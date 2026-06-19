Crotone: eletta la Commissione Elettorale Comunale

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, convocata per l’insediamento del nuovo consesso civico e per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si è proceduto all’elezione della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 223/1967.

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal sindaco, è l’organo deputato a svolgere i compiti previsti dalla legge in materia di formazione, tenuta e aggiornamento dell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale.

L’elezione è avvenuta mediante votazione a scrutinio segreto, con due distinte votazioni per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti, nel rispetto delle disposizioni normative che garantiscono la rappresentanza della minoranza consiliare.

A conclusione delle operazioni di voto, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Megna ha proclamato eletti quali componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale:

· Consigliere Comunale Valentina Borrelli;

· Consigliere Comunale Maurizio Cimino;

· Consigliere Comunale Massimo Criscuolo;

Sono stati altresì proclamati eletti quali componenti supplenti:

· Consigliere Comunale Gaia Marseglia;

· Consigliere Comunale Romana Zangari;

· Consigliere Comunale Pamela Guidoni.