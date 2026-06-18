Brutto: “La Calabria cambia passo: i numeri di Bankitalia certificano che la strada è quella giusta”

“I dati della Banca d’Italia fotografano una Calabria che cresce più del Mezzogiorno e più dell’Italia, creando lavoro e rafforzando la propria economia. È una certificazione autorevole che smentisce il racconto di chi continua a descrivere la nostra regione come immobile e senza prospettive”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto.

“L’aumento del Pil, la crescita dell’occupazione con oltre ventimila posti di lavoro in più, il boom delle esportazioni e il record del porto di Gioia Tauro dimostrano che quando ci sono una visione chiara e politiche di sviluppo concrete i risultati arrivano – continua Brutto -. Questi numeri sono il frutto di un cambio di paradigma. La Calabria sta recuperando centralità grazie al lavoro del Governo regionale di centrodestra guidato dal presidente Roberto Occhiuto, che in sintonia con il Governo nazionale a guida Fratelli d’Italia sta costruendo le condizioni per una crescita stabile, fondata sugli investimenti, sulle infrastrutture e sul sostegno al sistema produttivo. Naturalmente, nessuno pensa che i problemi siano risolti. La stessa Banca d’Italia evidenzia criticità che riguardano il mercato del lavoro, i salari, la partecipazione e la struttura del nostro tessuto imprenditoriale. Ma c’è una differenza sostanziale rispetto al passato: oggi la Calabria non rincorre gli altri territori, ma cresce a ritmi superiori alla media nazionale e meridionale”.

Sul fronte dell’occupazione, i dati confermano che le politiche messe in campo dal Governo nazionale e da quello regionale grazie al lavoro dell’assessore Giovanni Calabrese, stanno producendo effetti concreti per il lavoro calabrese. L’aumento degli occupati e la riduzione della disoccupazione rappresentano segnali importanti che Fratelli d’Italia ha sempre considerato prioritari, nella convinzione che il diritto a lavorare nella propria terra sia la più efficace risposta allo spopolamento e all’emigrazione dei giovani.

Per il capogruppo questo “è il segnale che le politiche di sviluppo, il sostegno alle imprese, la valorizzazione del porto di Gioia Tauro e le opportunità offerte dalla Zes unica stanno producendo effetti concreti”.

Fratelli d’Italia ha creduto fin dall’inizio in una strategia che mettesse al centro il lavoro, le imprese, la logistica e la capacità della Calabria di attrarre investimenti, superando una visione assistenzialista che per troppo tempo ha frenato il potenziale della nostra regione.

“A chi continua a fare polemica per partito preso, i numeri rispondono meglio di qualsiasi slogan – conclude Brutto -. Noi preferiamo affidarci ai fatti e ai dati ufficiali: una Calabria che cresce dell’1,1% e aumenta l’occupazione del 3,8% è una Calabria che sta cambiando volto. Come Fratelli d’Italia continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare questo percorso, con la consapevolezza che lo sviluppo economico e il lavoro rappresentano il primo strumento di giustizia sociale e il modo più concreto per dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro nella nostra terra. La sfida è trasformare questi incoraggianti risultati in un modello di crescita duraturo, capace di generare occupazione di qualità e benessere diffuso, consolidando il ruolo della Calabria. Se cresce il Mezzogiorno ed in particolare la Calabria, cresce l’Italia”.