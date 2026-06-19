“Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia” - Alberto Moravia
HomeAgoràAgorà CatanzaroTrame 15 Festival, presentato il "Manifesto con San Luca"
AgoràAgorà Catanzaro

Trame 15 Festival, presentato il “Manifesto con San Luca”

Un Manifesto con San Luca, e non “per San Luca”, è stato presentato durante la terza giornata di Trame Festival. La scelta della preposizione “con” non è casuale: le voci che lo comporranno – spiega Francesco Donnici, giornalista e ricercatore – nasceranno dal dialogo con chi quel territorio lo conosce dall’interno, lo vive quotidianamente e ne interpreta le istanze. L’obiettivo è costruire una narrazione plurale, capace di restituire la complessità di una comunità troppo spesso raccontata in modo parziale, distorto o, in alcuni casi, del tutto ignorata.

Il Manifesto non intende negare la realtà di San Luca né rimuoverne le criticità; al contrario, si propone di promuovere uno sguardo più ampio e consapevole sul territorio, liberando la comunità dal peso di stereotipi che la criminalizzano e dall’ombra di una criminalità che si presenta, utilizzando il termine di Anna Sergi – criminologa e docente dell’Università di Bologna – e Rosario Rocca – ex sindaco di Benestare ed ex presidente del Comitato dei sindaci della Locride – «mamma» e punto di riferimento sociale.

San Luca è al centro del progetto perché rappresenta un caso emblematico, per certi versi amplificato, di dinamiche che interessano anche i territori limitrofi. Il Manifesto, tuttavia, si rivolge a tutte le realtà che vivono condizioni analoghe. Sergi descrive con chiarezza il circolo vizioso che si genera in questi contesti: la marginalità e la percezione di abbandono da parte delle istituzioni alimentano nella popolazione risentimento e rabbia, che possono sfociare in una vera e propria ideologia anti-Stato. Questo sentimento, a sua volta, finisce per rafforzare la ‘ndrangheta, che non è soltanto «un problema criminale di strada», come spesso viene ridotta nel dibattito pubblico, ma piuttosto «un processo di radicalizzazione di un certo tipo di norme, comportamenti e disvalori».

Nel corso della presentazione, Rocca e Carmen Bagalà – direttrice della Caritas di Locri – hanno offerto il loro punto di vista sulla realtà della Locride. Secondo l’ex sindaco, le comunità locali vivono una condizione di vittimismo estremo, alimentata dall’interiorizzazione di uno stigma. Questa rabbia profonda si intreccia con una politica che, nel tempo, ha trasformato il dubbio sull’assenza delle istituzioni in una certezza consolidata.

Bagalà spiega che la carenza di servizi essenziali e l’insufficienza di personale nelle amministrazioni locali fanno sì che, in molti casi, sia più semplice rivolgersi alla criminalità organizzata che allo Stato, poiché la prima è in grado di offrire risposte rapide e concrete. In un contesto in cui i diritti vengono percepiti come favori, si crea un terreno particolarmente fertile per l’espansione della ‘ndrangheta.

L’intento del Manifesto è anche quello di sostenere chi è disposto a risignificare questi luoghi e a ricostruire una trama sociale. «Se nessuno corre il rischio e si assume il coraggio di dare voce a una San Luca o a una Locride diversa – afferma Rocca – prevale l’altro codice, quello criminale».

Al termine dell’incontro è stato lanciato un appello alla partecipazione al Manifesto, rivolto a chiunque condivida questa prospettiva e voglia contribuire con idee e proposte.

Articolo PrecedenteCatanzaro, “Musica inclusiva in movimento”: un autobus si trasforma in un palcoscenico itinerante per una città sempre più accessibile
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Storie di emigrazione italiana nel mondo: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Crotone: nomina componenti Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Crotone: eletta la Commissione Elettorale Comunale

Riparte “SUMMER STEEL GAME”: attività educativa gratuita per i centri estivi della Calabria

“L’economia calabrese cresce oltre la media nazionale”. Il presidente di Unioncamere, Falbo, accoglie con soddisfazione i dati di Bankitalia su pil ed export

Conclusi i lavori sulla strada provinciale 53 “Vazzano Vallelonga”

Un docente reggino al Congresso Internazionale DILLE 2026: ricerca, plurilinguismo e innovazione nella didattica delle lingue

Rapporto Bankitalia, Straface: “Con Occhiuto la Calabria accelera. Crescono economia, occupazione e fiducia”

Consegnate al Conservatorio di Vibo Valentia la partitura del Magnificat e una pergamena di riconoscenza

Residenze fittizie ed evasione di tributi locali. Accertato omesso versamento IMU per circa 350mila euro nei confronti di 97 persone

Ponte Stretto, Senatrice Minasi (Lega): “Entusiasmo per il sostegno del Giappone. Per Calabria e Sicilia vetrina internazionale grazie a Salvini”

Rosarno: via libera a sedie e tavolini fuori dalle attività commerciali

Festival Trame, Bertolè (Comune di Milano): “I 280 beni confiscati come pietre di inciampo della presenza mafiosa a Milano”

Corrinsieme 2026, i top runner africani in gara domenica 28 giugno

Il 21 giugno a Cosenza la Festa della Musica

Crotone: il sindaco Voce espone gli indirizzi generali di governo

Quel “No” che cambiò l’Italia: Paola Quattrini porta in scena a Mendicino la forza rivoluzionaria di Franca Viola

Autonomia differenziata, Irto (Pd): “Opposizioni unite contro il blitz della Lega, la Calabria non può pagare il prezzo di un patto di potere”

De Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”

Brutto: “La Calabria cambia passo: i numeri di Bankitalia certificano che la strada è quella giusta”

Gran finale per il Mediterraneo Radio Festival: i Cameristi del Teatro alla Scala diretti da Filippo Arlia

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: approvato Piano Operativo Triennale 2026-2028

Antonio Megna è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Crotone

Siderno: consegnata agli operatori balneari la Bandiera Blu 2026

Crescita del Pil calabrese, Ferrara: “Un dato trascinato anche da Agenda Calabria”

Svimez, Capone (leader UGL): “Valorizzare il patrimonio strategico del Mezzogiorno per la crescita dell’intero Paese”

Arte contemporanea nei piccoli centri, al via “Una Boccata d’Arte”: coinvolto anche il borgo di Gerace

De Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai Comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”

Processo Hydra, la Dda di Milano: “Non una mafia silenziosa, ma un sistema radicato e violento”

Arrestato a Villa San Giovanni un uomo per possesso di documenti falsi

Sessanta migranti soccorsi e condotti a Vibo Marina, avviate le procedure di accoglienza

Mafia, Tescaroli (Procuratore della Repubblica di Prato) al Festival “Trame”: “Nessuna organizzazione è invincibile. Gruppi mafiosi albanesi e cinesi compenetrati nel tessuto criminale del...

Minacce e presunti maltrattamenti alla compagna, 31enne arrestato nel Cosentino

Al via le candidature per il campo estivo “E!state Liberi” 2026: un’opportunità gratuita per 7 giovani di Cinquefrondi

Ecoreati in Calabria, Legambiente: “Nel 2025 forte riduzione delle violazioni nel settore dei rifiuti”

Occhiuto: “Felice per dati Bankitalia, raccogliamo frutti di anni di lavoro”

Maturità, l’incoraggiamento dell’assessore Micheli agli studenti: “Non abbiate paura, avete una storia da raccontare”

Documento approvato dalla segreteria regionale del PCUP: “Strage di Amendolara, il NON diritto”

Catanzaro, “Musica inclusiva in movimento”: un autobus si trasforma in un palcoscenico itinerante per una città sempre più accessibile

Al via a Roccella Jonica il “Festival dell’argomento a piacere”: tre sere d’estate per scoprire le passioni (insospettabili) dei grandi della tv e della...

La Catanzaro Servizi verso l’affidamento dell’assistenza tecnica al Comune per il programma “Metro Plus”

Caso Sofia, pronta la sfida in appello: la difesa di Rosa Vespa chiede una nuova valutazione psichiatrica

Il trionfatore di “Ballando con le Stelle” si racconta tra balli travolgenti, hits famose e una storia emozionante: Giovanni Pernice apre CatonaTeatro con il...

Mezzo pesante avvolto dalle fiamme sulla Statale 106, traffico bloccato a Botricello

Al congresso internazionale Manufacturing Renaissance uno sguardo sul futuro dell’industria manifatturiera, tra trasformazioni e opportunità

Calabria, balzo dell’occupazione nel 2025: oltre 20mila posti in più, ma salari e partecipazione restano criticità

Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani a “Trame”: il ricordo di Natale De Grazia e l’impegno per fare luce sui traffici illeciti del...

AgrariaUniRC, il futuro delle foreste si scrive sul campo: il successo di “Imboschiamoci 2026” nelle Valli Cupe

Olio evo, Coldiretti Calabria in piazza a Bari contro speculazioni e frodi

A Fagnano Castello nasce il Parco Avventura del Tritone, FdI: “Volano per l’economia locale”

Bronzi di Riace, Irto interroga il ministro della Cultura: “Rischio per i due capolavori, urgente provvedere all’adeguamento delle basi antisismiche”

#daMargherita: nella villa comunale a Catanzaro le incursioni letterarie con Gioacchino Criaco, Francesco Pileggi e Giuseppe Ranieri

Tragico incidente a Platì: muore bimba investita dall’auto della madre

Catanzaro, inaugurata la struttura del progetto “Il futuro dopo di noi”. Belcaro: “Comune attento a bisogni delle persone con disabilità”

Cultura, M.Occhiuto (FI): “Festival Arena dei Cedri valorizza territorio e coesione sociale”

Bovalino, al via il corso 2026 di formazione per la Polizia Locale

Ordine degli Ingegneri di Cosenza, si insedia il nuovo Consiglio: Catanzaro eletto presidente

Maturità 2026, il sindaco Franz Caruso agli studenti: “Affrontatela con serenità e fiducia”

Vibo Volley riparte da Botarelli: “Ambizioni alte anche in A3”

Fratelli d’Italia Marcellinara: “Orgogliosi del lavoro svolto dall’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria”

Reggio Bic, avanti insieme: Rachele Giglio confermata in bianco-amaranto

Crisi del piccolo commercio, Benvenuto (CNA Agroalimentare Calabria): “Necessario un tavolo regionale per la sperimentazione dei centri commerciali diffusi”

Catanzaro, mercatino degli hobbisti: domenica 21 giugno il secondo appuntamento in Piazza Prefettura (con foto)

Cerisano (Cs), Palazzo Sersale hub culturale: a Cerisano Gotor presenta il libro su Piersanti Mattarella

Santa Severina (Kr), Notte Romantica tra lanterne e musica al Castello Carafa

Vibo Valentia, commemorato il carabiniere Antonino Civinini nel 39° anniversario della sua uccisione

“Cinque Martiri di Gerace”, cresce l’idea di un film: progetto verso Rai Fiction

Educazione finanziaria a Rombiolo (VV): incontro pubblico con Beppe Ghisolfi

“Il PD dica apertamente se è il ‘partito di Germaneto’ e della desertificazione della città”

Radio 105 a Reggio Calabria è la radio della NTC Summer League 2026, il torneo “Master” del Circuito 3×3 Estathé Italia

Maturità, da Cesare Pavese al discorso di Saragat all’Assemblea Costituente: ecco le tracce della prova di italiano

Nasce “Catanzaro Punto di Svolta”: il 23 giugno la presentazione del nuovo movimento civico

Maturità al via, il Garante Siclari: “Piena inclusione e pari opportunità per gli studenti con disabilità”

Futsal Future Cup, il talento della Futura Domenico Turiano convocato nella Macro Area Sud

L’europarlamentare Giusi Princi scrive ai maturandi: “Siate liberi, il futuro è vostro”

Catanzaro punta sulle piste ciclabili: un milione di euro per il nuovo percorso nella zona sud

Cosenza, torna il “Mese del Benessere”: focus su nutrizione e corretti stili di vita

SS 18 Tirrena Inferiore, iniziano i lavori sul ponte Randace: ecco i percorsi alternativi

Maturità al via, l’augurio di Cirillo agli studenti calabresi: “Credete nei vostri sogni”

Maturità 2026 al via in Calabria: oltre 18 mila studenti oggi alla prova di italiano

Da Portella della Ginestra alle stragi del ’92-’93: Enzo Ciconte ricostruisce un secolo di violenza politica a Trame 2026

A Reggio Calabria la quinta edizione del Premio “Stefano Viola”: Giancarlo Camolese ospite d’onore

Reggina, entro venerdì l’incontro decisivo. In calo le quotazioni di Laneri come ds

Etica aziendale: al Festival Trame il messaggio delle imprese calabresi: “La legalità si costruisce insieme”

Crotone, a rischio 49 collaboratori scolastici: l’appello del Coordinamento Docenti al Ministero

“Una scuola chiusa è una comunità che perde futuro”: l’appello del Comitato di Quartiere per la rinascita della Pythagoras

Ebac approva il bilancio 2025 e lancia il Bonus Estate 2026: 100 Mila euro a sostegno di lavoratori e imprese artigiane calabresi

Sanità, la Terza Commissione regionale fa il punto sul nuovo ospedale e sul reclutamento del personale sanitario

Operazione Nemesis, cadono le accuse di mafia e voto di scambio a Casabona: assolti gli imputati del rito abbreviato

Terra Madre a Tropea, Macrì: “Coronamento di una strategia vincente fondata sull’enogastronomia”

Rimpatri, Minasi: “Svolta Ue successo storico della Lega e del Governo. Ora cambiare passo anche sulle politiche economiche”

Depurazione e fognature, 700mila euro a Tiriolo. FdI: “Risultato straordinario per il territorio”

Davoli, controlli dei carabinieri in un parcheggio: arrestato 24enne con una pistola e droga

Lamezia Terme, una città da podio: Italia del Meridione (IdM) lancia la sfida del turismo sportivo

Rsa di San Nicola Arcella, firmato il contratto ponte: resta aperto il nodo occupazionale

“Notte Romantica” e “Rarica Festival”, sabato 20 giugno doppia manifestazione a Morano

Cosenza, Festa della Musica 2026: domenica 21 giugno maratona musicale al Museo dei Brettii e degli Enotri

Parrucchieri e barber shop, prezzi in crescita nel 2026: Reggio Calabria tra le città più economiche

DPM Cosenza: “La politica è mettersi al servizio dei cittadini”

Da rifugiato a cittadino italiano: a Badolato il traguardo di Muneeb Shahzad dopo 14 anni di attesa

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook