Corrinsieme 2026, i top runner africani in gara domenica 28 giugno

Partono coi favori del pronostico perché sono parte del gotha dei top runner a livello mondiale. Sono i cinque podisti (tre uomini e due donne) che hanno confermato la loro presenza alla ventesima edizione della Corrinsieme, in programma nel pomeriggio di domenica 28 giugno nel tradizionale circuito cittadino di Santa Caterina dello Jonio.

La loro partecipazione è frutto dell’opera incessante del C.S. Giovanile Catanzaro Lido, presieduto da Santino Mineo, e del comitato organizzatore con a capo Gino Caporale e composto, tra gli altri, dal suo vice Domenico Carioti, dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone.

Il gruppo dei top runner in gara si apre col burundiano Louis Intunzinzi del gruppo Alpi Apuane, con un personale di 28’25” sui diecimila su strada (distanza del circuito della Corrinsieme), reduce da un ottimo quarto posto all’ultima edizione della World Atl di Poznan, in Polonia.

Altro favorito è il suo connazionale Jean Marie Vianney Nyiomukiza della Libertas Unicusano Livorno, con un personale di 13’25” sui cinquemila metri e 61’37” nella mezza maratona.

Arriva, invece, dal Kenya Nonface Fundi Njiru, tesserato con l’Atletica Virtus Lucca, che recentemente ha vinto la dieci chilometri di Bucarest.

Sono tra le più attese anche le due atlete in gara nella competizione femminile.

Si tratta di Mercy Jebichii dell’Atletica Gran Sasso, sorella del famoso Joshua Kore, con un personale di 15’45” sui cinquemila, e Adeline Musabyeyezu, dell’Orecchiella Garfagnana, specialista della corsa in montagna, che quest’anno ha vinto la mezza maratona di Cernusco sul Naviglio.

Giova ricordare, infine, che la gara di domenica 28, valevole come quarta prova regionale del campionato di corsa su strada Master, è inserita nel calendario ufficiale della Fidal Calabria e il suo circuito di dieci chilometri (otto per le donne) sarà aperto alla competizione delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores.

Anche quest’anno, la manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e anche per la ventesima edizione lo speaker ufficiale sarà la storica voce della Maratona di Roma Lodovico Nerli Ballati.