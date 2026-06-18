Antonio Megna è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Crotone

Antonio Megna è stato eletto, nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, presidente della massima assise cittadina.

Nel suo intervento di insediamento, dopo aver ringraziato il sindaco Voce e i consiglieri comunali per la fiducia accordatagli, il neo presidente ha sottolineato il valore istituzionale del ruolo e la centralità del Consiglio Comunale quale luogo di rappresentanza democratica, confronto e costruzione delle soluzioni per la città.

Megna ha evidenziato la necessità di restituire autorevolezza e centralità all’assise cittadina, raccogliendo la sfida di rilanciare il Consiglio come sede di confronto serio, proposta e partecipazione, superando polemiche e contrapposizioni sterili.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei consiglieri comunali, chiamati a rappresentare le istanze dei cittadini e a svolgere con responsabilità il proprio mandato, valorizzando strumenti fondamentali come le commissioni consiliari, definite “i veri laboratori della politica amministrativa”, e il ruolo dei gruppi consiliari, considerati elementi essenziali per garantire stabilità, coesione e credibilità alle istituzioni.

Nel suo intervento il Presidente ha inoltre richiamato il valore del lavoro di squadra e della responsabilità collettiva, sottolineando come il bene comune debba prevalere sugli interessi personali e come ogni eletto rappresenti il risultato dell’impegno di un’intera comunità politica.

Riferendosi infine al proprio incarico, Megna ha ribadito il carattere di garanzia della Presidenza del Consiglio Comunale, assicurando imparzialità, ascolto, dialogo e pieno rispetto delle prerogative di maggioranza e opposizione.

“Con umiltà, senso delle istituzioni e amore per Crotone – ha concluso – mi metto al servizio del Consiglio Comunale e di tutti i cittadini, affinché questa assemblea possa riconquistare il ruolo centrale che merita nella vita politica e amministrativa della città”.