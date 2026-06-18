“Bisogna imparare. Soprattutto hanno da imparare quelli che insegnano agli altri. Ma sono quelli che hanno meno voglia di imparare” - Lev Trotsky
HomeCalabriaProcesso Hydra, la Dda di Milano: "Non una mafia silenziosa, ma un...
CalabriaItalia

Processo Hydra, la Dda di Milano: “Non una mafia silenziosa, ma un sistema radicato e violento”

Un procedimento destinato a svilupparsi attraverso un’imponente fase dibattimentale. È quanto prospettato dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano nel corso dell’udienza del processo Hydra, la maxi inchiesta che ipotizza l’esistenza di una struttura criminale in grado di unire interessi e attività di ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra sul territorio lombardo.

Nel presentare le richieste istruttorie, i pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno delineato le dimensioni del processo, annunciando l’intenzione di portare in aula centinaia di persone tra investigatori, collaboratori di giustizia e altri testimoni. “Sarà una istruttoria imponente”, ha spiegato la pm Cerreti, illustrando una lista composta da 484 soggetti che la procura ritiene fondamentali per sostenere l’impianto accusatorio.

Secondo la Dda, il procedimento dovrà dimostrare non soltanto la presunta esistenza di un consorzio criminale tra organizzazioni mafiose di diversa matrice, ma anche la natura concreta e pervasiva della loro presenza. “Questa non è una mafia silente”, ha affermato il magistrato, evidenziando come alle attività di infiltrazione economica si sarebbero affiancati episodi di estorsione, intimidazione e persino un caso riconducibile alla cosiddetta “lupara bianca”.

Oltre alle testimonianze, la procura ha chiesto l’acquisizione di un ampio materiale probatorio, comprendente documentazione investigativa, intercettazioni e ulteriori verbali di collaboratori di giustizia opportunamente omissati.

Tra i soggetti che l’accusa intende ascoltare figurano 291 appartenenti alle forze investigative impegnate nelle indagini. Un secondo gruppo comprende diversi collaboratori di giustizia, tra cui Emanuele De Castro, indicato come figura centrale dell’inchiesta Krimisa e le cui dichiarazioni, secondo la procura, avrebbero “dato il via all’indagine” Hydra. A questi si aggiungono numerosi testimoni provenienti da procedimenti condotti dalle Dda di Milano, Catanzaro e Roma, confluiti successivamente nell’inchiesta sulla presunta “mafia a tre teste” operante in Lombardia.

Nel corso dell’udienza è stato inoltre ricordato l’ampio lavoro investigativo che ha preceduto il dibattimento. La pm Cerreti ha parlato di uno “sforzo investigativo enorme”, caratterizzato da migliaia di attività tecniche e da un numero particolarmente elevato di persone coinvolte negli accertamenti. L’inchiesta, infatti, ha raccolto oltre 2.500 intercettazioni e ha interessato complessivamente 270 indagati.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: le contestazioni formulate dalla procura dovranno essere verificate nel corso del processo e gli imputati sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

Articolo PrecedenteEcoreati in Calabria, Legambiente: “Nel 2025 forte riduzione delle violazioni nel settore dei rifiuti”
Articolo SuccessivoDe Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai Comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Crescita del Pil calabrese, Ferrara: “Un dato trascinato anche da Agenda Calabria”

Svimez, Capone (leader UGL): “Valorizzare il patrimonio strategico del Mezzogiorno per la crescita dell’intero Paese”

Arte contemporanea nei piccoli centri, al via “Una Boccata d’Arte”: coinvolto anche il borgo di Gerace

De Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai Comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”

Arrestato a Villa San Giovanni un uomo per possesso di documenti falsi

Sessanta migranti soccorsi e condotti a Vibo Marina, avviate le procedure di accoglienza

Mafia, Tescaroli (Procuratore della Repubblica di Prato) al Festival “Trame”: “Nessuna organizzazione è invincibile. Gruppi mafiosi albanesi e cinesi compenetrati nel tessuto criminale del...

Minacce e presunti maltrattamenti alla compagna, 31enne arrestato nel Cosentino

Al via le candidature per il campo estivo “E!state Liberi” 2026: un’opportunità gratuita per 7 giovani di Cinquefrondi

Ecoreati in Calabria, Legambiente: “Nel 2025 forte riduzione delle violazioni nel settore dei rifiuti”

Occhiuto: “Felice per dati Bankitalia, raccogliamo frutti di anni di lavoro”

Maturità, l’incoraggiamento dell’assessore Micheli agli studenti: “Non abbiate paura, avete una storia da raccontare”

Documento approvato dalla segreteria regionale del PCUP: “Strage di Amendolara, il NON diritto”

Catanzaro, “Musica inclusiva in movimento”: un autobus si trasforma in un palcoscenico itinerante per una città sempre più accessibile

Al via a Roccella Jonica il “Festival dell’argomento a piacere”: tre sere d’estate per scoprire le passioni (insospettabili) dei grandi della tv e della...

La Catanzaro Servizi verso l’affidamento dell’assistenza tecnica al Comune per il programma “Metro Plus”

Caso Sofia, pronta la sfida in appello: la difesa di Rosa Vespa chiede una nuova valutazione psichiatrica

Il trionfatore di “Ballando con le Stelle” si racconta tra balli travolgenti, hits famose e una storia emozionante: Giovanni Pernice apre CatonaTeatro con il...

Mezzo pesante avvolto dalle fiamme sulla Statale 106, traffico bloccato a Botricello

Al congresso internazionale Manufacturing Renaissance uno sguardo sul futuro dell’industria manifatturiera, tra trasformazioni e opportunità

Calabria, balzo dell’occupazione nel 2025: oltre 20mila posti in più, ma salari e partecipazione restano criticità

Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani a “Trame”: il ricordo di Natale De Grazia e l’impegno per fare luce sui traffici illeciti del...

AgrariaUniRC, il futuro delle foreste si scrive sul campo: il successo di “Imboschiamoci 2026” nelle Valli Cupe

Olio evo, Coldiretti Calabria in piazza a Bari contro speculazioni e frodi

A Fagnano Castello nasce il Parco Avventura del Tritone, FdI: “Volano per l’economia locale”

Bronzi di Riace, Irto interroga il ministro della Cultura: “Rischio per i due capolavori, urgente provvedere all’adeguamento delle basi antisismiche”

#daMargherita: nella villa comunale a Catanzaro le incursioni letterarie con Gioacchino Criaco, Francesco Pileggi e Giuseppe Ranieri

Tragico incidente a Platì: muore bimba investita dall’auto della madre

Catanzaro, inaugurata la struttura del progetto “Il futuro dopo di noi”. Belcaro: “Comune attento a bisogni delle persone con disabilità”

Cultura, M.Occhiuto (FI): “Festival Arena dei Cedri valorizza territorio e coesione sociale”

Bovalino, al via il corso 2026 di formazione per la Polizia Locale

Ordine degli Ingegneri di Cosenza, si insedia il nuovo Consiglio: Catanzaro eletto presidente

Maturità 2026, il sindaco Franz Caruso agli studenti: “Affrontatela con serenità e fiducia”

Vibo Volley riparte da Botarelli: “Ambizioni alte anche in A3”

Fratelli d’Italia Marcellinara: “Orgogliosi del lavoro svolto dall’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria”

Reggio Bic, avanti insieme: Rachele Giglio confermata in bianco-amaranto

Crisi del piccolo commercio, Benvenuto (CNA Agroalimentare Calabria): “Necessario un tavolo regionale per la sperimentazione dei centri commerciali diffusi”

Catanzaro, mercatino degli hobbisti: domenica 21 giugno il secondo appuntamento in Piazza Prefettura (con foto)

Cerisano (Cs), Palazzo Sersale hub culturale: a Cerisano Gotor presenta il libro su Piersanti Mattarella

Santa Severina (Kr), Notte Romantica tra lanterne e musica al Castello Carafa

Vibo Valentia, commemorato il carabiniere Antonino Civinini nel 39° anniversario della sua uccisione

“Cinque Martiri di Gerace”, cresce l’idea di un film: progetto verso Rai Fiction

Educazione finanziaria a Rombiolo (VV): incontro pubblico con Beppe Ghisolfi

“Il PD dica apertamente se è il ‘partito di Germaneto’ e della desertificazione della città”

Radio 105 a Reggio Calabria è la radio della NTC Summer League 2026, il torneo “Master” del Circuito 3×3 Estathé Italia

Maturità, da Cesare Pavese al discorso di Saragat all’Assemblea Costituente: ecco le tracce della prova di italiano

Nasce “Catanzaro Punto di Svolta”: il 23 giugno la presentazione del nuovo movimento civico

Maturità al via, il Garante Siclari: “Piena inclusione e pari opportunità per gli studenti con disabilità”

Futsal Future Cup, il talento della Futura Domenico Turiano convocato nella Macro Area Sud

L’europarlamentare Giusi Princi scrive ai maturandi: “Siate liberi, il futuro è vostro”

Catanzaro punta sulle piste ciclabili: un milione di euro per il nuovo percorso nella zona sud

Cosenza, torna il “Mese del Benessere”: focus su nutrizione e corretti stili di vita

SS 18 Tirrena Inferiore, iniziano i lavori sul ponte Randace: ecco i percorsi alternativi

Maturità al via, l’augurio di Cirillo agli studenti calabresi: “Credete nei vostri sogni”

Maturità 2026 al via in Calabria: oltre 18 mila studenti oggi alla prova di italiano

Da Portella della Ginestra alle stragi del ’92-’93: Enzo Ciconte ricostruisce un secolo di violenza politica a Trame 2026

A Reggio Calabria la quinta edizione del Premio “Stefano Viola”: Giancarlo Camolese ospite d’onore

Reggina, entro venerdì l’incontro decisivo. In calo le quotazioni di Laneri come ds

Etica aziendale: al Festival Trame il messaggio delle imprese calabresi: “La legalità si costruisce insieme”

Crotone, a rischio 49 collaboratori scolastici: l’appello del Coordinamento Docenti al Ministero

“Una scuola chiusa è una comunità che perde futuro”: l’appello del Comitato di Quartiere per la rinascita della Pythagoras

Ebac approva il bilancio 2025 e lancia il Bonus Estate 2026: 100 Mila euro a sostegno di lavoratori e imprese artigiane calabresi

Sanità, la Terza Commissione regionale fa il punto sul nuovo ospedale e sul reclutamento del personale sanitario

Operazione Nemesis, cadono le accuse di mafia e voto di scambio a Casabona: assolti gli imputati del rito abbreviato

Terra Madre a Tropea, Macrì: “Coronamento di una strategia vincente fondata sull’enogastronomia”

Rimpatri, Minasi: “Svolta Ue successo storico della Lega e del Governo. Ora cambiare passo anche sulle politiche economiche”

Depurazione e fognature, 700mila euro a Tiriolo. FdI: “Risultato straordinario per il territorio”

Davoli, controlli dei carabinieri in un parcheggio: arrestato 24enne con una pistola e droga

Lamezia Terme, una città da podio: Italia del Meridione (IdM) lancia la sfida del turismo sportivo

Rsa di San Nicola Arcella, firmato il contratto ponte: resta aperto il nodo occupazionale

“Notte Romantica” e “Rarica Festival”, sabato 20 giugno doppia manifestazione a Morano

Cosenza, Festa della Musica 2026: domenica 21 giugno maratona musicale al Museo dei Brettii e degli Enotri

Parrucchieri e barber shop, prezzi in crescita nel 2026: Reggio Calabria tra le città più economiche

DPM Cosenza: “La politica è mettersi al servizio dei cittadini”

Da rifugiato a cittadino italiano: a Badolato il traguardo di Muneeb Shahzad dopo 14 anni di attesa

Il cordoglio di Latella (Reset) per la scomparsa di Steeve Parisi: “Se ne va un amico di tutti, un vulcano di idee che ha...

Incendio nel Cosentino, presunto piromane individuato grazie ai droni: scatta la denuncia

Case di Comunità, De Nardo (Fimmg CZ): “ACN entro il 30 giugno per rendere operative le nuove strutture territoriali”

Turismo, la Regione investe sulla mobilità sostenibile: 300mila euro per nuovi collegamenti dedicati ai visitatori

Le Lampare BJC – Nursind Cosenza: “Pronto Soccorso? Solo sulla carta: senza personale non apre. Delibera approvata, territorio ancora in attesa: niente di nuovo...

Ospedale della Sibaritide e depurazione, Stasi attacca: “Mancano risposte sulla sanità, non nuovi scaricabarile”

“Il coraggio di costruire un futuro migliore”: nasce a Catanzaro una rete tra imprese e giustizia minorile per costruire il reinserimento sociale

Intelligenza artificiale, Omnia: “Con Greco e l’Unical la Calabria è già dentro i luoghi in cui si costruisce il futuro”

Da Tropea prende il via il cammino verso Terra Madre 2026: la Calabria protagonista della biodiversità

Storie che attraversano il tempo: a Melicuccà la quarta tappa di Calabria in fabula

Esce “Camini: una finestra sul mondo”: un libro fotografico racconta la storia di accoglienza, integrazione e rinascita nel borgo calabrese della Locride

Intimidazione in un cantiere a Bisignano, Ance Cosenza: “Gesto vile contro chi lavora per il territorio”

Poste Italiane: a Reggio Calabria i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis

Csm, nuove nomine negli uffici giudiziari di Napoli, Catanzaro e Catania

Callipo Volley, Saja: “Le ambizioni sono chiare e condivise”

Esplosione nella notte a Rizziconi: preso di mira il bancomat della Bcc, ingenti danni al centro abitato

BRT, per Castrolibero si apre una nuova stagione della mobilità

Cosenza, Rende: “Garantire la piena fruibilità degli impianti natatori comunali”

Che fine ha fatto l’orologio del Big Ben? A Palmi la scrittrice Barbara Cutrupi presenta il suo nuovo albo illustrato “Un giorno in più”

Calabria Food&Tourism Academy, Confartigianato: “Un investimento strategico per formare competenze e valorizzare le eccellenze dell’artigianato alimentare e dell’accoglienza”

Graduatorie GPS: Reggio Calabria prima in Italia. UIL Scuola encomia l’Ufficio Reclutamento dell’ATP

Crotone, pubblicati i bandi per trasporto e refezione scolastica 2026/2027

“Ok, la bolletta è giusta: il prezzo zonale è giustizia sociale”: parte dalla Calabria la campagna nazionale di Legambiente

Piana di Gioia Tauro, il Patto Territoriale rilancia: “No a ghetti e interventi calati dall’alto”

Condotta Slow Food Magna Graecia-Pollino protagonista a Tropea con l’anteprima di Terra Madre 2026

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook