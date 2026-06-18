Crotone: il sindaco Voce espone gli indirizzi generali di governo

Nel corso della seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il sindaco Voce ha presentato la composizione della nuova Giunta Comunale e illustrato gli indirizzi generali di governo che guideranno l’azione amministrativa nel mandato 2026-2031.

Nel suo intervento, il sindaco ha delineato una visione strategica per il futuro di Crotone, individuando nel turismo il principale motore dello sviluppo economico della città. Un modello fondato sulla valorizzazione delle risorse identitarie del territorio – mare, patrimonio archeologico, cultura, sport, ambiente e tradizioni locali – con l’obiettivo di creare occupazione, attrarre investimenti e offrire nuove opportunità ai giovani.

Particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, attraverso il rafforzamento dell’aeroporto, il miglioramento della rete ferroviaria e la valorizzazione del porto, elementi ritenuti essenziali per la crescita e la competitività del territorio.

Tra le priorità del programma figurano inoltre il miglioramento della qualità della vita, gli investimenti nei quartieri, nel verde pubblico, negli impianti sportivi, nei servizi educativi e nelle politiche culturali e giovanili. Centrale anche il rafforzamento del welfare territoriale, il sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione, nonché il rilancio delle politiche abitative.

Un ruolo strategico sarà affidato alla rigenerazione urbana e al recupero del Centro Storico, attraverso il “Patto per il Centro Storico”, considerato uno dei principali progetti del mandato per restituire vitalità, sicurezza e nuove opportunità economiche al cuore della città.

Sul fronte ambientale, l’Amministrazione conferma il proprio impegno per la definitiva soluzione delle problematiche legate alle bonifiche del SIN, insieme alle politiche di tutela della costa, sostenibilità ambientale e incremento della raccolta differenziata.

Tra gli obiettivi indicati dal sindaco anche il rafforzamento della presenza universitaria e degli investimenti in formazione, ricerca e innovazione, strumenti fondamentali per contrastare lo spopolamento giovanile e costruire nuove prospettive di crescita.

Concludendo il proprio intervento, il sindaco ha ribadito la volontà di costruire una Crotone moderna, inclusiva, sostenibile e competitiva, capace di valorizzare la propria storia e trasformare le proprie potenzialità in concrete opportunità di sviluppo per l’intera comunità.