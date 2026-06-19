“Lo specchio dei tempi”, l’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi presenta la nuova commedia inedita

L’appuntamento è per martedì 14 luglio, alle ore 21.00, a Catona Teatro di Reggio Calabria. L’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi- porterà in scena “Lo specchio dei tempi”, una nuova commedia inedita, in due atti, in vernacolo.

Attraverso situazioni paradossali, personaggi eccentrici e colpi di scena, la commedia, surreale, ironica e provocatoria, racconta un mondo in cui uomini e donne inseguono falsi miti e mode passeggere, sprecando il loro tempo in distrazioni che si rivelano vuoti e privi di significato. La commedia è, altresì, una pungente parodia dell’uso eccessivo dei social network che spesso spingono le persone a sacrificare relazioni autentiche, esperienze reali e momenti irripetibili. Uno spettacolo divertente, attuale e profondamente umano, capace di far sorridere e, allo stesso tempo, di lasciare una domanda importante: quanto del nostro tempo stiamo davvero vivendo?