Il Centro Calabrese di Solidarietà Ets celebra 40 anni di impegno: martedì 23 giugno la cerimonia all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Sarà una festa della comunità, della memoria e della gratitudine. Martedì 23 giugno, alle ore 17, il Centro Calabrese di Solidarietà Ets celebrerà il quarantesimo anniversario della propria fondazione con una cerimonia pubblica nell’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Un appuntamento che riunirà istituzioni, associazioni, operatori, volontari e tante delle persone che, nel corso degli anni, hanno trovato nel Centro un luogo di accoglienza, ascolto e ripartenza.

A quarant’anni dalla sua nascita, il Centro Calabrese di Solidarietà continua a rappresentare una delle esperienze più significative del panorama sociale del Mezzogiorno, un punto di riferimento per migliaia di persone che hanno affrontato percorsi di fragilità, dipendenza, esclusione e disagio, ma anche una comunità capace di costruire opportunità, relazioni e nuove possibilità di vita.

La cerimonia sarà l’occasione per ripercorrere una storia fatta di impegno quotidiano, di presenza costante accanto agli ultimi e di una visione che, nel tempo, ha saputo trasformarsi e crescere per rispondere ai bisogni emergenti della società.

Accanto alla presidente Isolina Mantelli saranno presenti due figure che hanno segnato profondamente il cammino del Centro. Sua Eminenza il cardinale Domenico Battaglia, presidente onorario del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, che per oltre vent’anni ne ha accompagnato la crescita facendone un laboratorio di accoglienza, dignità e promozione umana, e padre Paolo Lombardo, il frate francescano che nel 1986 ebbe l’intuizione e il coraggio di dare vita a una comunità capace di guardare oltre il disagio, riconoscendo sempre nella persona una risorsa e mai un problema.

Quella del Centro Calabrese di Solidarietà Ets è una storia fatta di migliaia di rinascite silenziose. Una storia che parla di prevenzione, cura delle dipendenze, sostegno alle famiglie, tutela dei minori, contrasto alle nuove povertà e promozione dell’inclusione sociale. Ma soprattutto è la storia di una comunità che, in quarant’anni, ha scelto di non lasciare indietro nessuno.

L’anniversario del 23 giugno non sarà soltanto un momento celebrativo. Sarà anche un’occasione per guardare al futuro, alle nuove sfide sociali e alle nuove fragilità che attraversano il nostro tempo, riaffermando una missione che resta immutata: mettere al centro la persona, custodirne la dignità e offrire sempre una possibilità di futuro.