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Nuvola Comics entra nel vivo: l’omaggio a Rotella, il fascino di Diabolik e l’affermazione del diritto al gioco

Entra nel vivo la terza edizione di Nuvola Comics, il primo festival del fumetto della Città di Catanzaro diretto da Emiliano Lamanna. La seconda giornata della manifestazione ha seguito due traiettorie che raccontano bene l’identità del festival: da una parte la dimensione educativa e partecipativa del Villaggio della Nuvola, dall’altra l’omaggio alla figura di Mimmo Rotella attraverso un percorso che ha intrecciato arte, memoria e racconto del territorio.

Negli spazi del Complesso Monumentale del San Giovanni sono proseguite fin dal mattino le attività creative e aggregative rivolte a famiglie, bambini e appassionati. La Scuola Grafite del Fumetto ha stimolato la fantasia dei partecipanti con un laboratorio di disegno dedicato ai supereroi, mentre Alebrik e il Comitato UNICEF Catanzaro hanno proposto “Mattoncini tra le nuvole”, un’esperienza creativa che ha coinvolto bambini e genitori nella realizzazione di costruzioni con i mattoncini.

L’iniziativa, inserita nella Campagna Nazionale UNICEF per il diritto al gioco, sostiene i progetti dell’organizzazione dedicati all’istruzione, alla salute e al gioco, confermando la forte vocazione educativa che caratterizza il festival.

Parallelamente, il pubblico del festival ha attraversato il centro storico cittadino prendendo parte alla “Passeggiata Pop” condotta da Linda Verre, uno degli appuntamenti dedicati alla figura del genio dell’arte del Novecento e al suo rapporto, non sempre semplice e lineare, con la sua Catanzaro.

L’itinerario è partito dalla piazza a lui intitolata per poi fare tappa alla Casa della Memoria, dove sono custodite numerose opere che raccontano le fasi più significative della sua vita e della sua carriera. Il percorso è quindi proseguito davanti al murale del Palazzo delle Poste, testimonianza di un periodo intermedio della produzione di Rotella. Qui l’attenzione si è concentrata sul lavoro svolto dall’artista prima della nascita del celebre décollage, permettendo di leggere il suo percorso come una continua sperimentazione tra tecniche, materiali e linguaggi.

Particolare attenzione è stata dedicata al passaggio dalla pittura alla dimensione materica dell’opera, una trasformazione che ha segnato profondamente la sua ricerca. Allo stesso tempo, è stato approfondito il successivo ritorno alla pittura e all’illustrazione, un passaggio che offre ancora oggi interessanti spunti di riflessione a chi opera nel campo delle arti visive.

Alla passeggiata ha partecipato un folto gruppo di visitatori, al quale si sono uniti anche alcuni tra i principali ospiti del festival: Paolo BacilieriRiccardo NunziatiVincenzo FilosaAlessandro Giordano e Stefano Orsetti.

Nel pomeriggio il festival ha proposto la performance in prima assoluta di Daniel Cundari, un intervento artistico che ha attraversato suoni, materiali e linguaggi in una costruzione scenica radicale, capace di dialogare con le avanguardie del Novecento attraverso una personale esplorazione dell'”epistaltismo” come universo astratto e impalpabile.

Tra i momenti più seguiti della giornata anche l’incontro di Fumetti In-Chiostro con Riccardo Nunziati, che negli anni è diventato uno dei principali disegnatori di Diabolik. Per la casa editrice Astorina ha già firmato quindici albi della serie inedita del “Re del Terrore” e i numeri 1-2019, 1-2021 e 1-2023 del “Grande Diabolik”, realizzandone sia le copertine sia le storie interne.

“Avvicinarsi a un personaggio così iconico non è stato facile – ha raccontato Nunziati –. L’ho fatto con estremo rispetto per il personaggio e anche con un po’ di timore. Ero consapevole che dovevo diventare Diabolik ed essere quel personaggio riconoscibile da chi lo acquistava dagli anni Sessanta e capace di appassionare i più giovani che lo incontravano per la prima volta. Diabolik fa parte dell’immaginario collettivo. Ha un fascino intramontabile. Attrae la sua epicità. Non è un criminale, è al di sopra di tutto”.

Domenica 21 giugno Nuvola Comics vivrà la sua giornata conclusiva con un programma dal forte carattere multidisciplinare, capace di unire fumetto, intrattenimento, cultura pop, musica e momenti di approfondimento.

Tra gli appuntamenti più significativi figura “UFF che sinergia!”, incontro dedicato ai festival del fumetto calabresi che vedrà protagonisti Isabella MariAndrea MazzottaCelia PontariAlessandro Sacco e Sante Mazzei, coordinati dal direttore artistico Emiliano Lamanna. Un confronto che vuole dimostrare concretamente come realtà che operano nello stesso settore possano scegliere la collaborazione e il dialogo anziché la competizione. L’obiettivo è trasformare la prossimità in supporto reciproco, le differenze in valore aggiunto e le esperienze in una spinta comune verso una proposta culturale sempre più forte e qualificata per l’intero territorio regionale.

Grande attesa anche per l’incontro con Wally Pain, al secolo Luana Francesca Belsito, che presenterà il suo nuovo lavoro “Macchie – Mondi Sospesi”, pubblicato da Galileo Editore. Dopo aver lasciato il segno nelle precedenti edizioni con “Corpi” e con il graphic novel “30 anni”, l’autrice torna a Nuvola Comics con il suo primo artbook, confermando un percorso artistico caratterizzato da continua sperimentazione e ricerca.

Nel pomeriggio spazio inoltre alla terza edizione del Nuvola Cosplay Contest e all’incontro dedicato a “Bob 84” di Panini Comics con Vincenzo Filosa e Paolo Bacilieri.

A partire dalle ore 16 andrà in scena il Contest Cosplay. Non solo una gara, ma una vera celebrazione collettiva dedicata alla creatività e alla passione dei partecipanti. Per chi ama il cosplay rappresenta l’occasione ideale per mostrare il proprio talento; per chi vi si avvicina per la prima volta, sarà invece l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, sospeso tra performance, immaginazione e cultura pop. A condurre l’evento saranno Cristina Pandolfo e Valeriano Falvo.

A chiudere il festival sarà la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio Gianni De Luca, istituito nel 2024 per rendere omaggio al grande fumettista, illustratore, pittore e incisore originario di Gagliato, universalmente riconosciuto come uno dei maestri assoluti della nona arte.

Sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2026, che raccoglierà il testimone dei precedenti premiati Vincenzo Filosa e Luca Scornaienchi. Alla cerimonia parteciperanno Laura De LucaDonatella Monteverdi e Vincenzo Filosa, con la moderazione di Rosita Mercatante e l’intervento di Giovanni Audino.

Nuvola Comics è il primo festival del fumetto della città di Catanzaro, promosso dall’Amministrazione comunale e affidato alla direzione artistica di Venti d’Autore, organizzato con la collaborazione della Fondazione Politeama e realizzato con il sostegno dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Tra gli sponsor dell’iniziativa figura anche AMC.

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