“Le Voci dei Luoghi” dal 27 al 30 giugno a Feroleto Antico e a Lamezia, con artisti internazionali fra cui Takuya Kaneda e Savina Tarsitano

Dal 27 al 30 giugno 2026 il borgo di Feroleto Antico e l’Antico Mulino delle Fate di

Lamezia Terme ospiteranno la seconda edizione del progetto internazionale “Le Voci

dei Luoghi – Le memorie invisibili dei luoghi trovano voce”, ideato dall’artista

calabrese Savina Tarsitano e dall’artista e professore emerito Takuya Kaneda

dell’Otsuma Women’s University di Tokyo, grazie alla collaborazione del Comune di

Feroleto Antico, della Pro Loco di Feroleto Antico, del Festival del Solstizio, del

Mulino delle Fate e dell’intera comunità locale di Feroleto, che ha accolto il progetto

facendosi parte attiva di un percorso di partecipazione e valorizzazione del territorio.

Artisti dal Giappone e dalla Calabria insieme per un percorso tra memoria,

paesaggio e comunità. In programma mostre, residenze artistiche, il progetto

internazionale Kids’ Guernica, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e

Cittadellarte e il gemellaggio culturale con il villaggio di Mulabari in Nepal.

L’iniziativa segna il ritorno di una folta comitiva di artisti giapponesi in Calabria e nasce

dal dialogo avviato negli anni tra culture, territori e comunità. Un progetto che unisce arte

contemporanea, educazione, memoria e patrimonio, con l’obiettivo di restituire voce ai

luoghi e alle comunità spesso considerate marginali, trasformandole in protagoniste di un

confronto internazionale.

Gli artisti coinvolti non saranno semplici ospiti, ma veri co-abitanti dei luoghi, chiamati

a vivere il territorio, ascoltarne le storie e creare un dialogo attraverso pratiche artistiche

partecipative.

La manifestazione ospiterà una mostra collettiva internazionale con opere dedicate ai temi

del dialogo interculturale, della memoria e del rapporto tra arte, patrimonio e territorio

che nascerà durante la loro residenza e dialogo a Feroleto.

Parteciperanno artisti italiani e giapponesi: Takuya Kaneda, Savina Tarsitano, Makiko

Sato, Asuka Ishii, Chie Yazaki, Kaoru Shibuta, Marco Barberio e Davide Carnevale.

Attraverso opere, incontri e attività partecipative gli artisti entreranno in relazione con il

paesaggio e la comunità di Feroleto Antico, valorizzandone il patrimonio materiale e

immateriale.

“Le Voci dei Luoghi” nasce dall’idea dell’arte come pratica di ascolto, relazione e cura.

I luoghi non sono semplici scenari, ma custodi di storie, memorie e identità che attraverso

l’arte possono tornare a essere ascoltate.

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Le Voci dei Luoghi

Il progetto intende valorizzare i piccoli borghi e le aree rurali come spazi vivi, capaci di

generare nuove visioni di futuro attraverso la bellezza, la partecipazione e il dialogo tra

generazioni e culture.

Il programma

27 giugno – Inaugurazione

L’apertura ufficiale si terrà alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di

Feroleto Antico, con la partecipazione di:

Fabio Aiello, fondatore dell’Antico Mulino delle Fate, Francesco Bevilacqua, scrittore,

Savina Tarsitano, artista e ideatrice del progetto, Takuya Kaneda, artista ed educatore

giapponese, Marco Rialti, fondatore del Festival del Solstizio, rappresentanti del

Comune e della Pro Loco di Feroleto Antico.

Seguirà una passeggiata nel borgo alla scoperta delle grandi tele di Kids’ Guernica,

realizzate in collaborazione con il progetto Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

e Cittadellarte, e delle opere degli artisti in residenza.

La giornata si concluderà presso il Frantoio di Palazzo Cosentino con l’apertura della

mostra: “Il Mondo di Tsumeyo. La voce che non si spezza” dedicata al centenario della

nascita dell’artista giapponese Tsumeyo. La mostra, in tour internazionale, è stata

presentata a Tokyo e Kathmandu e proseguirà successivamente in India.

28 giugno – Land Art tra Calabria, Giappone e Nepal

Presso il Mulino delle Fate si svolgerà la piantumazione dei ciliegi Sakura per la

realizzazione di una nuova opera di Land Art a forma di cuore, simbolo del dialogo tra

Giappone, Nepal e Calabria. L’intervento si collega al gemellaggio culturale con il

villaggio di Mulabari (Nepal), dove verranno piantati ulivi calabresi come segno di pace,

amicizia e connessione tra territori lontani.

29 giugno – Workshop con la comunità

Presso il Centro Sportivo di Feroleto Scalo si terrà un workshop dedicato a Kids’

Guernica e Terzo Paradiso, coinvolgendo bambini, ragazzi e comunità locale nella

realizzazione di una nuova Tela della Pace. L’opera porterà il messaggio dei giovani

calabresi in un dialogo internazionale con altre comunità del mondo.

30 giugno – Chiusura della kermesse

La manifestazione si concluderà con una passeggiata nei luoghi del progetto e un incontro

con gli artisti, occasione per condividere esperienze, riflessioni e prospettive future

Kids’ Guernica – Le Tele della Pace

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Le Voci dei Luoghi

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà dedicato a Kids’ Guernica, progetto

internazionale nato in Giappone nel 1995 e ispirato alla celebre opera “Guernica” di

Pablo Picasso.

Il progetto coinvolge bambini e ragazzi di tutto il mondo nella creazione di grandi tele

collettive dedicate alla pace, alla tolleranza, all’amicizia e alla solidarietà tra i popoli.

Nel corso degli anni sono state realizzate oltre 700 tele esposte in più di 40 Paesi. Nel

2020 Kids’ Guernica ha ricevuto il riconoscimento “Gernika per la Pace”.

A Feroleto Antico saranno esposte anche le tele realizzate in collaborazione con il Terzo

Paradiso di Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte, in un percorso artistico diffuso tra

le vie del borgo.

Un invito alla partecipazione

“Le Voci dei Luoghi” è un’esperienza di incontro tra arte e comunità, un invito a

riscoprire il valore della memoria, della bellezza e della relazione umana.

Un progetto che trasforma un piccolo borgo calabrese in un luogo di dialogo

internazionale, dove le culture si incontrano e i luoghi tornano a raccontare la propria

voce.

Un particolare ringraziamento è rivolto alle Cantine Statti per il contributo offerto

all’evento attraverso la sponsorizzazione dei vini dedicati all’inaugurazione. Un gesto di

attenzione e sensibilità verso la cultura che testimonia il legame tra le eccellenze

produttive del territorio e le iniziative volte alla promozione dell’arte, del dialogo

interculturale e della valorizzazione della comunità locale.