Lamezia, Kala Marketing Fest 2026: tra i protagonisti anche Veronica Gentili, per parlare di social media marketing e risultati concreti

Dal 9 all’11 luglio 2026 si terrà la prima edizione del Kala Marketing Fest, il nuovo appuntamento dedicato a marketing, intelligenza artificiale, branding, creatività e innovazione che punta a riunire founder, marketer, creator, professionisti, imprese, startup e studenti in un unico contesto formativo e relazionale.
Il festival si presenta come un progetto di riferimento per il Sud Italia e nasce con l’obiettivo di costruire un punto di incontro stabile per chi lavora nella comunicazione, nel digitale e nello sviluppo di impresa, con una proposta che unisce contenuti di alto profilo, networking reale e valorizzazione del territorio.
Tra gli speaker già annunciati figura Veronica Gentili, presenza che rafforza la vocazione operativa del festival e conferma la volontà di portare sul palco contenuti capaci di tradursi in strumenti concreti per chi lavora ogni giorno con i social, la comunicazione e il posizionamento professionale.
La partecipazione di Veronica Gentili si inserisce in una line-up pensata per offrire al pubblico non semplici nomi, ma interventi utili a leggere il mercato, migliorare il proprio approccio al digitale e portare a casa prospettive subito applicabili nel lavoro quotidiano.
Kala Marketing Fest 2026 si svolgerà a Lamezia Terme dal 9 al 1o luglio, presso il Teatro Grandinetti, mentre l’11 all’Hang Loose Beach di Gizzeria. Metterà al centro tre assi tematici principali — marketing, AI e creatività — in tre giornate pensate per offrire formazione, confronto e nuove connessioni professionali.
Il progetto nasce da una visione chiara: portare in Calabria sostanza tecnica, relazioni utili e una nuova narrazione del Sud, superando l’idea che i grandi appuntamenti dedicati al marketing e all’innovazione debbano svolgersi soltanto nei circuiti tradizionali del Centro-Nord.
Alla base del festival c’è un posizionamento preciso: il marketing non viene raccontato come superficie, intrattenimento o semplice esposizione di casi studio, ma come leva concreta di crescita per professionisti, imprese e territori.
Kala Marketing Fest intende infatti parlare a freelance evoluti, PMI in trasformazione, giovani talenti, studenti, startup e operatori del digitale che cercano strumenti reali, networking qualificato e contenuti applicabili nel lavoro quotidiano.
Il festival si definisce come tre giorni dedicati a marketing, AI, creatività e networking sulla costa calabrese, confermando la volontà di connettere formazione e identità territoriale in un’unica esperienza.
Anche la dimensione esperienziale è parte centrale del progetto. Kala Marketing Fest si presenta come un format che unisce palco, workshop, networking e territorio, con una programmazione pensata per andare oltre la logica della conferenza tradizionale e costruire relazioni, opportunità e visione condivisa.
Tra i punti di forza del festival emergono anche i numeri e la struttura della prima edizione: una platea ampia, una line-up multidisciplinare, partner coinvolti e tre giorni di attività costruiti per generare impatto reale sia sul piano professionale sia su quello territoriale.
La line-up, in progressivo aggiornamento, include nomi provenienti dal mondo del copywriting, del giornalismo, del social media marketing, del branding, dell’orientamento, dell’innovazione e dell’imprenditoria, con l’obiettivo di offrire al pubblico una panoramica ampia ma coerente sulle trasformazioni in atto nel lavoro digitale e creativo.
Il festival nasce inoltre da una spinta culturale precisa: dimostrare che la Calabria può essere non soltanto scenario, ma motore di produzione culturale, imprenditoriale e professionale, capace di attrarre attenzione, competenze e nuove occasioni di
crescita.
In questa prospettiva il progetto si propone come una piattaforma che mette in relazione territorio, formazione e lavoro, offrendo una nuova occasione di visibilità per le eccellenze locali e per tutti quei professionisti che vogliono confrontarsi con temi come AI, branding, creator economy, contenuti, posizionamento e innovazione applicata.
“Abbiamo creato Kala per dire che qui non manca il talento. Manca solo il palco giusto per farlo vedere”, afferma Samuele Di Iorgi, founder e creative director del progetto.
Il Kala Marketing Fest nasce in un momento in cui cresce la domanda di eventi dedicati alla formazione, al networking e all’innovazione, e vuole rispondere a questa esigenza con un’identità precisa: meno rumore, meno formule vuote, più strumenti, più incontro, più identità.
Con la sua prima edizione, il festival punta così a diventare un appuntamento annuale capace di connettere competenze, esperienze e persone, valorizzando la Calabria come luogo fertile per il futuro del digitale.
Per informazioni, aggiornamenti sul programma e dettagli sulla line-up è possibile consultare il sito ufficiale
kalamarketingfest.it
Informazioni essenziali
Evento: Kala Marketing Fest
Date: 9, 10 e 11 luglio 2026
Luoghi:
– 9 e 10 luglio: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme e al RIVA Restaurant, Falerna.
– 11 luglio: Hang Loose Beach, Gizzeria Lido.
Sito: kalamarketingfest.it