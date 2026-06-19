Lamezia, Kala Marketing Fest 2026: tra i protagonisti anche Veronica Gentili, per parlare di social media marketing e risultati concreti

Dal 9 all’11 luglio 2026 si terrà la prima edizione del Kala Marketing Fest, il nuovo appuntamento dedicato a marketing, intelligenza artificiale, branding, creatività e innovazione che punta a riunire founder, marketer, creator, professionisti, imprese, startup e studenti in un unico contesto formativo e relazionale.

Il festival si presenta come un progetto di riferimento per il Sud Italia e nasce con l’obiettivo di costruire un punto di incontro stabile per chi lavora nella comunicazione, nel digitale e nello sviluppo di impresa, con una proposta che unisce contenuti di alto profilo, networking reale e valorizzazione del territorio.

Tra gli speaker già annunciati figura Veronica Gentili, presenza che rafforza la vocazione operativa del festival e conferma la volontà di portare sul palco contenuti capaci di tradursi in strumenti concreti per chi lavora ogni giorno con i social, la comunicazione e il posizionamento professionale.

La partecipazione di Veronica Gentili si inserisce in una line-up pensata per offrire al pubblico non semplici nomi, ma interventi utili a leggere il mercato, migliorare il proprio approccio al digitale e portare a casa prospettive subito applicabili nel lavoro quotidiano.

Kala Marketing Fest 2026 si svolgerà a Lamezia Terme dal 9 al 1o luglio, presso il Teatro Grandinetti, mentre l’11 all’Hang Loose Beach di Gizzeria. Metterà al centro tre assi tematici principali — marketing, AI e creatività — in tre giornate pensate per offrire formazione, confronto e nuove connessioni professionali.

Il progetto nasce da una visione chiara: portare in Calabria sostanza tecnica, relazioni utili e una nuova narrazione del Sud, superando l’idea che i grandi appuntamenti dedicati al marketing e all’innovazione debbano svolgersi soltanto nei circuiti tradizionali del Centro-Nord.

Alla base del festival c’è un posizionamento preciso: il marketing non viene raccontato come superficie, intrattenimento o semplice esposizione di casi studio, ma come leva concreta di crescita per professionisti, imprese e territori.

Kala Marketing Fest intende infatti parlare a freelance evoluti, PMI in trasformazione, giovani talenti, studenti, startup e operatori del digitale che cercano strumenti reali, networking qualificato e contenuti applicabili nel lavoro quotidiano.

Il festival si definisce come tre giorni dedicati a marketing, AI, creatività e networking sulla costa calabrese, confermando la volontà di connettere formazione e identità territoriale in un’unica esperienza.

Anche la dimensione esperienziale è parte centrale del progetto. Kala Marketing Fest si presenta come un format che unisce palco, workshop, networking e territorio, con una programmazione pensata per andare oltre la logica della conferenza tradizionale e costruire relazioni, opportunità e visione condivisa.

Tra i punti di forza del festival emergono anche i numeri e la struttura della prima edizione: una platea ampia, una line-up multidisciplinare, partner coinvolti e tre giorni di attività costruiti per generare impatto reale sia sul piano professionale sia su quello territoriale.

La line-up, in progressivo aggiornamento, include nomi provenienti dal mondo del copywriting, del giornalismo, del social media marketing, del branding, dell’orientamento, dell’innovazione e dell’imprenditoria, con l’obiettivo di offrire al pubblico una panoramica ampia ma coerente sulle trasformazioni in atto nel lavoro digitale e creativo.

Il festival nasce inoltre da una spinta culturale precisa: dimostrare che la Calabria può essere non soltanto scenario, ma motore di produzione culturale, imprenditoriale e professionale, capace di attrarre attenzione, competenze e nuove occasioni di