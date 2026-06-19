L’UICI di Catanzaro rinnova il proprio impegno al fianco dell’AVIS

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Catanzaro ha rinnovato, anche quest’anno, il proprio sostegno all’AVIS Provinciale di Catanzaro attraverso una significativa giornata dedicata alla donazione del sangue in occasione della giornata mondiale del donatore del sangue.

Una delegazione dell’Associazione si è infatti recata presso la sede dell’AVIS per compiere un gesto di straordinario valore civico e umano, confermando una collaborazione che negli anni è diventata simbolo di un impegno condiviso a favore della vita e della solidarietà.

Per le persone cieche e ipovedenti la possibilità di donare il sangue non è sempre scontata. Molti associati, infatti, sono affetti da patologie oculari o sistemiche che, per ragioni di tutela della salute del donatore e del ricevente, non consentono di effettuare la donazione. Nonostante ciò, l’UICI di Catanzaro continua con convinzione a promuovere la cultura del dono, sensibilizzando tutti coloro che sono nelle condizioni di poter donare affinché compiano questo gesto di straordinaria generosità.

«Donare il sangue – dichiara la Presidente dell’UICI di Catanzaro, Luciana Loprete – significa offrire una speranza concreta a chi sta affrontando un momento di difficoltà.

È un atto silenzioso ma potentissimo, capace di salvare vite umane. Anche se molti dei nostri soci, per motivi sanitari, non possono essere donatori, questo non ha mai rappresentato un limite al nostro desiderio di essere parte attiva nella diffusione dei valori della solidarietà e della responsabilità sociale. Continueremo a sostenere con convinzione ogni iniziativa che favorisca la crescita della cultura del dono.»

La Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento all’AVIS Provinciale di Catanzaro per la costante vicinanza dimostrata all’Associazione.

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente, ai volontari e a tutto il personale dell’AVIS Provinciale di Catanzaro per l’accoglienza calorosa, l’umanità e la disponibilità che ogni volta riservano ai nostri associati. Ci fanno sentire parte di una grande famiglia che condivide gli stessi valori di altruismo, inclusione e attenzione verso il prossimo. È anche grazie a realtà come l’AVIS che si rafforza quel tessuto di solidarietà che rende migliore la nostra comunità.»

L’UICI di Catanzaro rinnova pertanto il proprio invito a tutti i cittadini idonei alla donazione affinché scelgano di dedicare pochi minuti del proprio tempo a un gesto semplice ma capace di fare la differenza per tante persone che ogni giorno hanno bisogno di sangue per continuare a vivere.

La collaborazione tra UICI e AVIS rappresenta un esempio concreto di come il mondo del volontariato, unendo competenze, sensibilità e valori condivisi, possa contribuire a costruire una società sempre più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni delle persone più fragili.