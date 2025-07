La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore APS promuove la valorizzazione del territorio con “Estate in Compagnia”

La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore APS è da sempre impegnata nella difesa e nella promozione dei valori culturali, legati alle tradizioni e all’identità del proprio territorio, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative che mettono in evidenza le bellezze e le risorse della comunità.

“ESTATE IN COMPAGNIA”, questo è il titolo degli eventi che si terranno nei giorni del 5 e del 6 luglio 2025, sarà occasione di divertimento collettivo ma anche di riflessioni che riguardano l’evolversi dei rapporti sociali nella comunità dentro una logica di apertura al cosmopolitismo culturale della città dello stretto.

Il programma degli eventi

Sabato 5 luglio, alle ore 22.00, si terrà il concerto di Davis Muccari, un artista di grande talento che proporrà un repertorio di musica emozionante e coinvolgente.

Domenica 6 luglio, alle ore 17.00, si terrà un “salotto culturale aperto”, che vedrà la partecipazione di personalità impegnate attivamente nello sviluppo culturale della nostra città.

Alle ore 22.00, la scuola di danza “Fairy Dance” di Anna Caridi animerà la serata con balli sociali, invitando tutti a partecipare e a divertirsi.

Non perdete l’occasione di partecipare a “Estate in Compagnia” e di scoprire le bellezze del nostro territorio.