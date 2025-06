AMA Calabria, Massimiliano Gallo e Alessandro Preziosi tra gli artisti della nuova stagione teatrale a Lamezia Terme

L’interesse per l’arte è vivo e ricco di magnetiche proposte. AMA Calabria si conferma al centro del fermento culturale cittadino e regionale con la nuova stagione teatrale e la 48° edizione di MusicAMA Calabria, presentate questa mattina nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale. Queste attività, frutto dell’impegno pluriennale dell’associazione lametina, sono destinate a replicare il successo di critica e pubblico delle precedenti edizioni.

Nel corso della conferenza stampa, il direttore artistico Francescantonio Pollice ha illustrato l’intero cartellone alla presenza di Mario Murone, sindaco di Lamezia Terme.

Un’offerta artistica di qualità e trasversale

La programmazione evidenzia la trasversalità e l’alta qualità della proposta artistica: prosa, musica e danza saranno protagoniste indiscusse degli spettacoli, che si susseguiranno da ottobre 2025 ad aprile 2026 per un totale di 14 messe in scena. L’attenzione nella scelta delle rappresentazioni ha consolidato la posizione di AMA Calabria tra le associazioni culturali più affidabili, non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

Le dichiarazioni di Francescantonio Pollice

«Anche quest’anno presentiamo al nostro pubblico una proposta multidisciplinare di grande qualità, che vede ospiti del 48° MusicAMA Calabria e della Stagione Teatrale 2025-26 artisti e compagnie di prestigio internazionale», ha dichiarato Pollice. «Questo permetterà, ancora una volta, alla nostra città di essere un sicuro punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo calabrese e, contestualmente, uno strumento che contribuisce alla promozione turistica locale e dell’intero territorio regionale».

Il direttore artistico ha poi sottolineato come «gli importanti risultati ottenuti siano frutto di una serie di circostanze che hanno permesso a questa città di crescere in maniera significativa nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo. Lamezia Terme è ricca di spazi, ha avuto un’amministrazione che, con procedure pubbliche e trasparenti, ha permesso al Teatro Grandinetti Comunale di essere gestito, e vanta un parterre di associazioni che, per competenza e qualità organizzativa, ha intercettato importanti risorse regionali».

Pollice ha espresso agli ospiti «un sentito ringraziamento per il loro costante impegno nella promozione delle attività di AMA Calabria».

«Al sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro si aggiunge quello del pubblico e degli sponsor. Grazie a tutti – ha concluso – la stagione teatrale 2025-26 e il 48° Festival MusicAMA Calabria rappresentano, per qualità e numero di eventi, una delle proposte più significative del Sud Italia, offrendo opportunità di fruizione artistica al pari delle più prestigiose città del nostro paese, sia per il pubblico calabrese che per quello nazionale e internazionale in visita».

Le dichiarazioni del sindaco Mario Murone

«Questa programmazione di AMA Calabria costituisce un momento significativo per la valorizzazione culturale della città, offrendo una prospettiva che trascende i confini locali e regionali. Essa conferisce una dimensione nazionale a quanto questa associazione realizza da anni con grande successo. In qualità di amministrazione, ci adopereremo per sostenerla con tutti gli strumenti a nostra disposizione, partendo dalle necessità materiali fino alla completa diffusione di ogni evento che intenderà realizzare».

Il sindaco ha confermato il suo impegno assunto per Lamezia Terme, che «necessita della collaborazione di tutti, soprattutto quando si tratta di iniziative in grado di accrescerne il prestigio. Attraverso tali fenomeni culturali, riusciremo a conferire una prospettiva rinnovata alla città. La mia intenzione non è quella di sostituirmi alle situazioni virtuose già presenti, bensì di incentivarle attivamente».

Il Programma 2025-2026

La stagione, costellata da importanti interpreti del mondo artistico, si terrà al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme.

Si avrà un grande inizio con una produzione appositamente realizzata presso il Teatro: l’opera shakespeariana Macbeth (venerdì 17 ottobre), pietra miliare del teatro, che vedrà tra gli attori principali il magnetico Daniele Pecci e l’intensa Laura Marinoni, pronti a portare in scena una delle tragedie più conosciute al mondo.

Alessandro Preziosi, uno degli attori più apprezzati in Italia, racconterà la vita di uno dei mostri sacri della recitazione, il principe della risata, nello spettacolo Totò oltre la maschera (venerdì 7 novembre), usando lettere, musica e poesia. Una magnifica attrice porterà in scena l’opera di un immortale scrittore. La bisbetica domata (giovedì 13 novembre) di William Shakespeare, rappresenta una delle sue commedie più intriganti che verrà portata in scena dall’interpretazione energica di Amanda Sandrelli, affiancata da un cast di attori formidabili per dare vita alla storia di una donna fuori dal comune. Cin Ci Là (giovedì 27 novembre), è una delle operette più famose in Italia e la Compagnia Corrado Abbati si scatenerà a teatro con le sue musiche divertenti e dal ritmo spigliato, accompagnata dal Balletto di Parma. Lo spettacolo viene portato in scena per i 100 anni dell’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.

La grande chiusura del 48° MusicAMA Calabria sarà affidata all’incredibile David Larible, soprannominato il clown dei clown, che sarà protagonista assoluto nello spettacolo Destino di clown (giovedì 4 dicembre), dove interagirà col pubblico mostrando il suo stile unico e divertente.

La musica da Premio Oscar sarà protagonista in Tre fenomeni. Vivaldi – Piovani: i concerti della natura (sabato 13 dicembre), con Nicola Piovani che dirige l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e vedrà al flauto Massimo Mercelli, per un’interessante messa a fuoco tra due dei compositori italiani più importanti: Antonio Vivaldi e Nicola Piovani.

AMA Calabria saluterà il 2025 con La Notte del Gospel (domenica 28 dicembre), portando in scena l’imperdibile concerto di Marquinn Middleton & the Miracle Chorale (Dallas), un coro composto da 26 voci e 4 strumentisti.

L’anno nuovo si aprirà con la grande danza classica. Il lago dei cigni (venerdì 16 gennaio), balletto in due atti con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, sarà messo in scena con la leggiadria dei ballerini dell’International Classical Ballet, per continuare ad ammirare uno dei più iconici spettacoli di danza. Lo stile giallo incontra il teatro con Tenente Colombo Analisi di un omicidio (giovedì 29 gennaio), che vedrà nei panni del tenente più amato di sempre l’istrionico attore Gianluca Ramazzotti con Pietro Bontempo, Samuela Sardo e Sara Ricci.

L’opera dell’immancabile Luigi Pirandello sarà in scena con Tutto per bene (giovedì 12 febbraio), portata da Leo Gullotta, un interprete eccezionale che con naturalezza renderà al meglio la commedia tratta dall’omonima novella del 1906, affiancato da una talentuosa compagnia di attori.

La stagione prosegue con un attore che per la prima volta è ospite di AMA Calabria. Il camaleontico Sergio Assisi parlerà a cuore aperto col pubblico nello spettacolo Mi dimetto da uomo (venerdì 27 febbraio), da esperto affabulatore e ricoprendo il ruolo di attore, interprete e regista.

Pippo Pattavina è un attore che indossa il teatro pirandelliano come se fosse la sua seconda pelle e interpreterà Il piacere dell’onestà (sabato 14 marzo), una commedia in cui la verità e l’onestà sono valori da praticare ogni giorno, un’impresa difficile per i personaggi di Luigi Pirandello che indossano sempre delle maschere.

La musica è ancora al centro della scena con I Cinque elementi (domenica 22 marzo), un progetto creativo di uno degli artisti più geniali del nostro tempo, Alessandro Quarta, che suonerà il violino, accompagnato da Giuseppe Magagnino al pianoforte e dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta da Cristian Lombardi.

La chiusura della stagione è affidata a uno degli attori più amati dagli italiani. Massimiliano Gallo, dalla televisione e dai libri di Diego De Silva, porterà in teatro Malinconico moderatamente felice (giovedì 2 aprile), uno spettacolo che ha riscosso successo in tutta Italia e che vede protagonista il simpatico e sbadato avvocato Vincenzo Malinconico.

Riguardo al 48° MusicAMA Calabria si aggiungono ulteriori eventi che evidenziano importanti ricorrenze. In occasione dei 300 anni dalla morte del compositore Alessandro Scarlatti, il concerto Serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli (domenica 9 novembre) ne ricorderà la raffinata produzione con l’ensemble I Bassifondi, specializzato nella musica del XVII e XVIII secolo e diretto da Simone Vallerotonda.

La musica assume un ruolo importante con il recital di Nikolai Lugansky (venerdì 21 novembre), pianista universalmente riconosciuto per la sua straordinaria profondità e versatilità, particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni di Rachmaninov, Prokofiev, Chopin e Debussy. Lo scorso gennaio ha inaugurato la stagione I Grandi Pianisti del Teatro alla Scala di Milano.

Le note musicali portano alla memoria una ricorrenza come quella dei 500 anni della nascita di Giovanni Pierluigi Da Palestrina. Il concerto Messa Regina Coeli a 4 voci (sabato 22 novembre presso la Chiesa di San Domenico) ricorderà il grande compositore con una ricostruzione liturgico-musicale ‘De Beata’ nella Roma del XVI secolo, con l’ensemble Festina Lente diretto da Michele Gasbarro. MusicAMA Calabria vuole ricordare anche un altro anniversario, quello che segna gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, con il Canto delle Creature – concerto di boschi, pascoli e cuori (domenica 23 novembre presso la Chiesa di San Giuseppe). Il progetto originale, curato da Ambrogio Sparagna e Davide Rondoni, vedrà protagonisti i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana per le celebrazioni dell’Ottocentenario Francescano.

Musica e filosofia s’incontreranno in occasione dei 300 anni dalla prima stesura dei Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti, di Giambattista Vico. Lo storico filosofo e la sua opera saranno omaggiati con lo spettacolo Vico dei Miracoli (domenica 30 novembre), scritto da Marcello Veneziano, con Luca Violini (voce) e Francesco Nicolosi (pianoforte).