Consiglio comunale Reggio Calabria, Milia (FI): “La maggioranza perde pezzi perché il progetto politico di quest’amministrazione è evidentemente fallimentare”

“Come capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, vorrei ringraziare il consigliere dottore Zimbalatti per la serietà e il garbo istituzionale con cui ha affrontato questo passaggio nonostante le difficoltà, poiché è da mesi, per non dire anni, che ha maturato un’idea differente da quella dell’attuale Amministrazione, eppure nonostante i disagi, ha continuato, per il rispetto istituzionale che da sempre lo contraddistingue, a mantenere un profilo basso fino ad arrivare a decidere di prendere una posizione chiara – e per questo ringrazio anche Riccardo Mauro – formalizzando l’ingresso nel nostro partito sulla base dei risultati concreti portati alla città”.

“Ancora di più lo ringrazio, però, per aver portato a galla una verità: questo passaggio ha fatto un po’ cadere, questa mattina, il castello di sabbia che siamo abituati a vedere all’interno di quest’aula, dove si racconta ad ogni seduta che tutto va bene, che la città è stata rilanciata in ogni settore grazie a questa Amministrazione, che le infrastrutture sono tutte ripartite grazie a quest’ Amministrazione, che sono tutti soddisfatti che la città stia rinascendo, ma evidentemente il dott. Zimbalatti questa mattina, nel suo intervento, con educazione e con garbo, ha fatto capire e ha rappresentato che non è assolutamente così”.

“È chiaro che, se in tanti decidono di non condividere più questo percorso con la maggioranza, se si sceglie di denunciare situazioni di abbandono, di poco rispetto istituzionale, evidentemente non va tutto così bene come ci si vuole raccontare qua dentro”.

“La rinascita dell’aeroporto è lo specchio di quanto stiamo vivendo: per la prima volta è stata aperta una finestra sul mondo, Reggio si è aperta al turismo ma la città non si è fatta trovare pronta, lo possiamo dire senza timore di essere smentiti: basti vedere il lungomare, con i chioschi non ancora completamente aperti, i lidi che stanno ancora montando.

Tutti ritardi imputabili ad un’ Amministrazione che va sempre a rilento ed è sempre indietro rispetto ai tempi, ma che accelera invece sul taglio di nastri, nel tentativo di dare un po’ di fermento ad una campagna elettorale alla fine della quale, finalmente, riusciremo a dare un volto nuovo alla città”.