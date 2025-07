Sanità, Giuliano (Ugl): “Serve sforzo comune contro liste d’attesa”

“Se da un lato il Ministero della Salute e’ pronto ad intervenire concretamente per combattere le liste d’attesa dall’altro registriamo notizie, come quella proveniente da Catanzaro dove e’ stato sgominato un sistema corruttivo messo in piedi per accelerare, a pagamento, i tempi per interventi di oculistica”.

Lo rileva in una nota il segretario dell’Ugl Salute Gianluca Giuliano che commenta: “Ancora una volta il malaffare ha il sopravvento sui diritti dei cittadini ad avere cure ed assistenza erogati in tempi giusti. Tutto questo mentre il Ministro Schillaci ha annunciato che da settembre, in base ai dati raccolti ed indicanti i tempi di erogazione per le prestazioni che in molti casi sforano addirittura l’anno di attesa, il suo Dicastero interverra’, se sara’ necessario, con i poteri sostitutivi per affrontare questa grave criticita’. Il caso di Catanzaro – prosegue il sindacalista – dimostra pero’ come pur di accedere a prestazioni indifferibili i cittadini, schiacciati dai gravi ritardi, possano accettare forme di ricatto indegne. Per combattere le liste d’attesa, ricordiamo che sono circa due milioni i cittadini che rinunciano alle cure per motivi economici, c’e’ quindi bisogno di uno sforzo comune: delle istituzioni, degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi, dei medici di famiglia. Il diritto alle cure e all’assistenza deve essere restituito agli italiani”.