Edilizia a Nardodipace: si pensa all’efficientamento energetico

Grandioso risultato, sinora, per la “CONSULTAZIONE DI MERCATO NON VINCOLANTE VOLTO A CONSENTIRE ALLE ESCO, DOTATE DELLA CERTIFICAZIONE UNICEI 11352, DI MANIFESTARE LA PROPRIA DIPONIBILITÀ A REALIZZARE LAVORI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE POSSANO USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA MISURA DEL PNRR M7 INVESTIMENTO 17 REPOWER – REGOLAMENTO (UE) 2023/435 DEL 27 FEBBRAIO 2023”, ossia l’avvio di una procedura finalizzata all’esecuzione di interventi volti alla ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica presente nel territorio comunale di Nardodipace al fine di determinare un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%!

All’avviso pubblico indetto dal Comune di Nardodipace con scadenza alla mezzanotte di questa sera, infatti, hanno dimostrato grande interesse ben dieci Società “ESCO” situate in diverse regioni del territorio nazionale: quattro con sede a Roma, una con sede a Milano, due corregionali, una con sede a Vibo Valentia e l’altra con sede a Reggio Calabria, una con sede a Benevento, una a Vicenza e una in Sicilia, provincia di Caltanissetta.

Tutte queste manifestazioni di interesse, che ricordo potranno pervenire sino alla mezzanotte di questa sera, dimostrano innanzitutto la assoluta trasparenza dei procedimenti condotti dal Comune di Nardodipace, nonché il diffuso interesse per questa Comunità oramai dimostrato in tutti i settori e proveniente da ogni luogo d’Italia. L’Amministrazione Comunale di Nardodipace, infatti, sta lavorando assiduamente su un duplice versante: scrollare di dosso alla Comunità di Nardodipace quei fatali luoghi comuni che da sempre affossano la Calabria e il meridione d’Italia e impiegare ogni sforzo nel rilancio dell’immagine e dell’economia del territorio, passando per la fornitura di servizi sempre più all’avanguardia, garantendo la sicurezza dei cittadini e promuovendo un positivo e proficuo sviluppo green.

Sinceramente non mi aspettavo che così tanti colossi del settore rivolgessero l’attenzione al nostro avviso pubblico, circostanza che rafforza ancor di più l’idea che lavorare in maniera incessante per il miglioramento delle condizioni della Comunità che si è ricevuto delega di amministrare alla lunga ripaga, gratificando per tutti gli sforzi e i sacrifici quotidiani condotti tra mille incomprensioni e una miriade di muri interposti da chi non comprende l’assoluta necessità di consentire all’Amministrazione Comunale di lavorare in maniera serena nell’interesse indistinto di tutti i singoli cittadini.

Si passerà, quindi, a breve alla fase II del procedimento, ossia alla selezione della ESCO che dovrà presentare un progetto vincente per l’efficientamento energetico, e quindi per la ristrutturazione, dell’enorme patrimonio immobiliare del Comune di Nardodipace costituito da oltre 250 alloggi, la stragrande maggioranza di essi ancora interamente ricoperti con lastre di amianto (eternit).