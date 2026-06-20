Incendi nella proprietà di Doris Lo Moro, la solidarietà della Cgil: “Necessario fare piena luce sull’accaduto”

Un messaggio di sostegno e vicinanza a Doris Lo Moro arriva dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo dopo i due incendi che, nel giro di poche ore, hanno interessato una proprietà agricola riconducibile all’ex parlamentare e amministratrice calabrese.

A esprimere solidarietà è il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese, che invita a non sottovalutare l’accaduto e a chiarire ogni aspetto della vicenda.

“Esprimo a Doris Lo Moro la vicinanza mia personale e della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo per quanto accaduto nelle ultime ore”, afferma Scalese. “Apprendere che una proprietà agricola è stata interessata da due incendi a distanza di poche ore l’uno dall’altro è un fatto che non può lasciare indifferenti e che merita di essere approfondito con la massima attenzione”.

Il segretario sindacale sottolinea inoltre il ruolo che Lo Moro ha ricoperto negli anni nella vita istituzionale e politica della Calabria, evidenziando come l’episodio desti particolare allarme proprio per il profilo pubblico della persona coinvolta.

“Doris Lo Moro rappresenta da molti anni una presenza autorevole nella vita pubblica della Calabria”, osserva Scalese. “Per questo quanto accaduto suscita particolare preoccupazione e impone un accertamento rigoroso delle cause e delle eventuali responsabilità. Saranno gli organi competenti a fare piena luce sull’episodio e occorre avere fiducia nel loro lavoro”.

Nella sua riflessione, il segretario della Cgil richiama anche il tema della legalità e della tutela di chi opera nelle istituzioni e nella società civile, ribadendo l’importanza di garantire condizioni di serenità e libertà a chi svolge ruoli pubblici.

“In una terra che continua a misurarsi con la sfida della legalità, è fondamentale che chi svolge attività politica, istituzionale o sociale possa operare serenamente e senza alcun condizionamento”, dichiara. “Ogni episodio che rischia di incrinare questo principio riguarda l’intera comunità e non soltanto la persona direttamente coinvolta”.

Infine, Scalese rinnova la propria vicinanza all’ex parlamentare e alla sua famiglia, auspicando che gli accertamenti in corso consentano di chiarire rapidamente la natura degli incendi.

“A Doris Lo Moro rivolgo un sincero messaggio di solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che gli accertamenti in corso consentano di chiarire rapidamente quanto avvenuto e di restituire piena tranquillità a lei e alla sua famiglia”, conclude il segretario della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo.