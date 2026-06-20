Green Road Award 2026, alla Calabria il riconoscimento per i Cammini: premiato il Cammino del Normanno

La Calabria si ritaglia un ruolo da protagonista al Green Road Award 2026, ottenendo una menzione speciale nella categoria dedicata ai “Cammini” grazie al progetto del Cammino del Normanno, uno degli itinerari simbolo della mobilità dolce regionale.

Nel motivare il riconoscimento, la giuria ha evidenziato l’impegno costante della Regione nella promozione del turismo lento e nella valorizzazione dei territori meno conosciuti. In particolare, è stata premiata “la forza e la continuità con cui, da anni, investe nel turismo lento e nella valorizzazione delle aree interne”. Un percorso che, secondo i giudici, si distingue per accessibilità e inclusività, offrendo ai viaggiatori un’esperienza autentica e immersiva. La motivazione sottolinea inoltre come si tratti di “un cammino che racconta una Calabria visionaria, sempre più protagonista del futuro del viaggio sostenibile, ma anche intima e generosa, dove ogni passo, o pedalata, diventa un modo per ritrovare il senso del tempo e della bellezza”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale al Turismo, Sviluppo economico e Lavoro, Giovanni Calabrese, che ha interpretato il premio come una conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni.

“Questo premio speciale rappresenta un riconoscimento importante e certifica la validità della strategia che, da anni, portiamo avanti per lo sviluppo del turismo lento e la valorizzazione delle nostre aree interne”, ha dichiarato l’assessore.

Al centro del progetto premiato c’è il Cammino del Normanno, un itinerario di oltre 163 chilometri che unisce la costa tirrenica a quella ionica attraversando paesaggi naturali, borghi e aree di pregio ambientale. L’opera è il risultato della collaborazione tra la Regione Calabria, il Parco naturale regionale delle Serre e i Gruppi di Azione Locale del territorio, che hanno lavorato al recupero e alla riqualificazione di antichi tracciati, mulattiere e linee ferroviarie dismesse.

L’obiettivo è stato quello di creare un percorso moderno e multifunzionale, capace di accogliere differenti tipologie di utenti, dai camminatori ai cicloturisti, fino agli appassionati di turismo a cavallo. Tra i servizi presenti lungo il tracciato figurano punti d’acqua plastic free, postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche e sistemi digitali che consentono di consultare mappe e tracce GPS anche offline.

Per Calabrese il riconoscimento rappresenta anche un’opportunità per rafforzare l’immagine della regione nel panorama nazionale del turismo sostenibile. “Questo premio valorizza l’immagine di una Calabria che investe con programmazione sul turismo sostenibile”, ha affermato. “L’obiettivo resta quello di consolidare un modello di accoglienza destagionalizzato, capace di generare un impatto economico positivo e duraturo sulle comunità locali e sull’intero entroterra regionale”.

Il premio ottenuto al Green Road Award conferma così il crescente interesse verso un modello turistico che punta sulla scoperta lenta del territorio, sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione delle aree interne come motore di sviluppo per l’intera Calabria.