Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro: a Rende confronto tra esperti sulle novità normative

Un’importante occasione di aggiornamento e confronto professionale sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si è svolta presso la Sala Conferenze dell’Hotel San Francesco di Rende, dove si è tenuto il corso ECM “Aggiornamenti legislativi e orientamento degli Organi di Vigilanza in materia di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori”.

L’iniziativa, coordinata dal Responsabile Scientifico Francesco Martire e con la partecipazione dei relatori Luigi Gallo, Francesco Martire e Francesco Tarsitano, ha visto la presenza di medici e professionisti interessati ad approfondire le più recenti evoluzioni normative che interessano il ruolo del Medico Competente nell’ambito della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi di particolare attualità, tra cui gli obblighi professionali connessi alla sorveglianza sanitaria, la gestione delle patologie lavoro-correlate, la corretta redazione delle Cartelle Sanitarie e di Rischio, i giudizi di idoneità alla mansione e gli adempimenti documentali richiesti dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti medico-legali e alle responsabilità professionali del Medico Competente, anche alla luce delle recenti modifiche legislative e degli orientamenti espressi dagli Organi di Vigilanza.

«La continua evoluzione della normativa e delle indicazioni operative rende indispensabile un costante aggiornamento professionale», ha dichiarato il dottor Francesco Martire, Responsabile Scientifico dell’evento. «L’obiettivo del corso è stato quello di fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili nella pratica quotidiana, contribuendo a rafforzare la qualità degli interventi di prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori».

Ampio spazio è stato riservato anche agli aspetti operativi che caratterizzano l’attività del Medico Competente, dalla partecipazione alla valutazione dei rischi aziendali ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro, fino alla gestione della documentazione sanitaria e delle procedure previste dal D.lgs. 81/2008.

Le sessioni pratiche e le esercitazioni hanno consentito ai partecipanti di confrontarsi con casi concreti e simulazioni operative, favorendo un approccio multidisciplinare e orientato alla risoluzione delle criticità che emergono nella gestione della sorveglianza sanitaria.

«La formazione continua rappresenta uno dei pilastri fondamentali della medicina del lavoro moderna», ha aggiunto Martire. «Investire sulle competenze dei professionisti significa migliorare l’efficacia delle attività di prevenzione e contribuire concretamente alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro».