Al via il casting ufficiale per il film “Ricordi Pitagora!?”

Un progetto cinematografico ambizioso che affonda le proprie radici nella storia e nell’identità del territorio crotonese, riportando al centro della narrazione una delle figure più straordinarie e influenti della cultura occidentale: Pitagora.

Venerdì 26 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la Lega Navale di Crotone, si terrà il casting ufficiale per il film “Ricordi Pitagora!?”, scritto e diretto da Marco Martire, nato da un’idea di Carlo Sestito, prodotto dalla 22 Marzo Film e realizzato con il contributo della Calabria Film Commission.

Sarà presente anche la responsabile del casting Costaluna.

La selezione è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 14 e i 70 anni e rappresenta un’importante opportunità per il territorio, chiamato a partecipare attivamente alla realizzazione di un’opera cinematografica che guarda alla storia con uno sguardo contemporaneo.

“Ricordi Pitagora!?” non è un semplice film storico né una celebrazione convenzionale del grande filosofo. Il progetto apre una soglia tra due tempi: la Kroton antica, dove Pitagora torna a manifestarsi attraverso il rito, il numero e l’armonia, e il nostro presente, un mondo sempre più veloce e distratto, che rischia di perdere il contatto con la propria essenza più profonda.

Il film si propone di restituire al grande maestro una dimensione viva, misteriosa e sorprendentemente attuale. Crotone non è soltanto l’ambientazione della storia, ma ne costituisce il cuore simbolico e culturale, il luogo in cui passato e presente si incontrano per interrogarsi sul significato dell’identità, della conoscenza e della comunità.

Attraverso una narrazione originale e suggestiva, l’opera mette in dialogo storia e contemporaneità, musica e matematica, geometria e paesaggio, memoria e conflitto sociale, evitando ogni approccio folkloristico o puramente celebrativo. L’obiettivo è quello di raccontare Pitagora come una presenza ancora capace di parlare al nostro tempo, offrendo spunti di riflessione sulle grandi questioni che attraversano la società contemporanea.

Il casting del 26 giugno rappresenta dunque il primo passo concreto verso la realizzazione di un film che ambisce a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città di Crotone attraverso il linguaggio universale del cinema, coinvolgendo direttamente la comunità locale in un percorso artistico di grande respiro.

Per partecipare al casting è necessario presentarsi presso la Lega Navale di Crotone nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 18.00.