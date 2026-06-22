Consiglio regionale, il Consiglio di Stato conferma la composizione: respinti i ricorsi sui seggi

La composizione del Consiglio regionale della Calabria resta invariata. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato la decisione del Tar Calabria respingendo i ricorsi presentati da alcuni candidati alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, che contestavano la ripartizione dei seggi.

I ricorsi erano stati presentati, tra gli altri, da Michele Comito (lista “Occhiuto Presidente”), Francesco Sarica (Lega), Giusy Iemma (Pd) e Francesco De Nisi (“Casa Riformista”). I ricorrenti chiedevano una revisione del sistema di calcolo dei seggi, sostenendo un presunto errore della piattaforma “Eligendo”, il sistema ufficiale del Ministero dell’Interno, che secondo la loro tesi avrebbe considerato esclusivamente i voti di lista e non quelli espressi solo per i candidati alla presidenza.

Una ricostruzione non accolta né dal Tar Calabria né dal Consiglio di Stato, che hanno così confermato l’attuale assetto dell’assemblea regionale, evitando modifiche negli equilibri politici e numerici.

L’eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe infatti comportato ripercussioni anche sulla soglia del 4% raggiunta da “Noi Moderati”, che ha eletto due consiglieri regionali, Vito Pitaro e Riccardo Rosa. Con la decisione definitiva, restano in carica anche gli altri consiglieri la cui elezione era ancora sub judice, Giuseppe Falcomatà (Pd) e Filomena Greco (Casa Riformista).