Costituita la Consulta delle Associazioni Lametine: al via la manifestazione di interesse per l’adesione delle realtà del territorio

È ufficialmente operativa la Consulta delle Associazioni Lametine, organismo nato con l’obiettivo di favorire il dialogo, la collaborazione e la partecipazione attiva delle realtà associative del territorio di Lamezia Terme alla vita culturale, sportiva e sociale della comunità.

La Consulta nasce dalla consapevolezza che il mondo dell’associazionismo rappresenta una delle risorse più importanti del territorio di Lamezia Terme, capace di generare partecipazione, inclusione sociale, crescita culturale e opportunità per tutte le fasce della popolazione. Per questo motivo, uno degli obiettivi prioritari sarà quello di creare una rete sempre più ampia e rappresentativa delle diverse realtà presenti nella città di Lamezia Terme.

A tal fine viene avviata una manifestazione di interesse rivolta a tutte le associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato operanti sul territorio di Lamezia Terme che intendano prendere parte a questo percorso condiviso. L’adesione alla Consulta rappresenta un’opportunità per contribuire attivamente alla definizione di proposte, iniziative e progettualità volte alla crescita della comunità lametina.

Tutte le associazioni interessate sono invitate a contattare direttamente i rappresentanti della Consulta, nella persona di Tonino Sirianni, per ricevere informazioni sulle modalità di adesione e partecipare ai lavori dell’organismo.

L’auspicio – si legge in un comunicato stampa – è che questa iniziativa possa coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni, rafforzando il rapporto di collaborazione tra il tessuto associativo cittadino e le istituzioni, nell’interesse dello sviluppo culturale, sportivo e sociale della città di Lamezia Terme.