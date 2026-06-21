Quindici fotografi in residenza a Cerisano per raccontare il territorio tra memoria e natura

Nel dialetto locale le “rughe” sono i piccoli vicoli che attraversano il borgo, intrecciando gli spazi più intimi con il mondo esterno. Ma le rughe sono anche i segni che il tempo lascia sui volti, tracce di vite vissute e custodi di storie personali. Una doppia immagine che restituisce la metafora del rapporto tra luoghi e persone diventando il tema su cui si snoda “Rughe. Le radici della memoria”, la seconda Residenza d’artista di Fotografia promossa da Rete Cinema Calabria nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’Amministrazione del Comune di Cerisano.

Curata da Iskra Coronelli, fotografa romana impegnata da anni in una ricerca artistica che intreccia memoria, identità e territorio, la residenza si svolgerà dal 20 al 30 giugno e accoglierà 15 fotografi provenienti da differenti contesti, senza limiti di età e nazionalità, chiamati a intraprendere un percorso di ricerca visiva. Attraverso la realizzazione di un reportage fotografico personale, gli artisti esploreranno i vicoli del borgo e ne coglieranno le molteplici sfumature, dalle dimensioni ambientali a quelle personali della comunità, catturando la trasformazione del tempo nei dettagli più intimi e nascosti. La pratica artistica di Coronelli si distingue per una particolare attenzione alla natura, alle storie delle comunità e alla fotografia come strumento di costruzione e conservazione della memoria collettiva, elementi che trovano piena espressione nel progetto cerisanese.

L’iniziativa si svilupperà inoltre oltre i confini del centro storico, coinvolgendo in maniera significativa anche gli aspetti naturalistici che caratterizzano il territorio di Cerisano. La ricerca fotografica interesserà infatti le montagne, i paesaggi e i sentieri che circondano il borgo, includendo il Cammino di San Francesco, percorso che attraversa il territorio comunale e che rappresenta un importante elemento identitario della comunità. I partecipanti saranno così chiamati a raccontare le tracce della memoria custodite non soltanto nelle “rughe” del paese, ma anche nella natura che lo avvolge, restituendo uno sguardo ampio e articolato sul rapporto tra uomo e territorio.

Un’iniziativa – questa – che coinvolge l’intero apparato cerisanese, accogliendo visioni diverse di un luogo che mira – sempre di più – alla riqualificazione culturale, all’inclusione di figure internazionale ed allo sviluppo trainato dalle nuove generazioni e dai percorsi formativi.

Le opere prodotte durante il periodo di residenza entreranno a far parte dell’archivio del Comune di Cerisano, contribuendo alla costruzione di una memoria visiva condivisa, destinata al futuro. Le Residenze d’artista confermano la volontà di Cerisano di essere un luogo di incontro tra arte e comunità, dove il linguaggio fotografico diventa un mezzo per leggere il territorio e farlo conoscere in chiave diversa e rinnovata.

“A cosa serve una grande profondità di campo se non c’è un’elevata profondità di sentimento?” scrisse il grande fotografo Eugene Smith. Da questa riflessione si sviluppa il desiderio condiviso tra Rete Cinema Calabria ed il Comune di Cerisano di lavorare in sinergia verso un progetto che muove i propri fili con passione. Una passione che mira a creare su Cerisano un nuovo racconto, rinnovato ma che tiene ancora la mano alle memorie passate, andando oltre la semplice documentazione ma restituendone un quadro fatto di storie, di emozioni. Di persone.

Il progetto è sostenuto dalla Linea B dei fondi MIC riservato alle proposte di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.