Via Donato Morelli, l’Amministrazione Comunale: “Il rifacimento della corsia danneggiata era già programmato. In corso la rimodulazione degli interventi”

“Via Donato Morelli, il rifacimento dell’intera corsia danneggiata era già previsto e inserito nella programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Comune. I lavori, infatti, erano già in fase di esecuzione nell’ambito del piano delle asfaltature cittadine, che avrebbe successivamente interessato anche altre importanti arterie urbane”.

È quanto precisa l’Amministrazione comunale in riferimento alle criticità segnalate dal consigliere comunale e presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Spadafora, al quale viene espresso apprezzamento per l’attenzione riservata a una questione che l’Ente segue da tempo con particolare attenzione.

“Via Donato Morelli – prosegue la nota dell’Amministrazione comunale – rappresenta un’arteria strategica per la mobilità cittadina e intercomunale, oltre a servire importanti realtà del territorio, tra cui il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”. Proprio in ragione della sua rilevanza, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Franz Caruso ha già portato a termine i lavori di messa in sicurezza del costone franato in località Portapiana, risolvendo una criticità che si trascinava da anni e restituendo piena funzionalità a un tratto particolarmente delicato della rete viaria cittadina.

Parallelamente, negli ultimi mesi sono stati assicurati costanti interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a fronteggiare le situazioni più urgenti e a contenere i disagi per residenti e automobilisti.

L’intervento complessivo e definitivo su Via Donato Morelli resta, comunque, una priorità per l’Amministrazione comunale tant’è che, per come detto, è inserito nella programmazione delle opere pubbliche dell’Ente. Tale pianificazione è attualmente oggetto di un aggiornamento tecnico ed economico reso necessario dal significativo incremento dei costi delle materie prime e, in particolare, del bitume, conseguente alle tensioni internazionali che hanno interessato il mercato energetico e petrolifero, aggravatesi anche a seguito delle recenti criticità che hanno coinvolto il traffico marittimo lungo il Canale di Hormuz, con inevitabili ripercussioni sui costi di approvvigionamento.

Nonostante queste difficoltà, resta ferma la volontà di portare a compimento le opere programmate, nella piena consapevolezza dell’importanza che Via Donato Morelli riveste per i collegamenti tra la città di Cosenza e l’area del Savuto, nonché per le migliaia di cittadini che la percorrono quotidianamente”.