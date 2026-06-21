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Calcio

Next Gen League con ASC Calabria. Il Centro Sportivo Loreto punta sui talenti Under 21 del territorio

Nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso la Next Gen League, il nuovo torneo dedicato ai giovani talenti che si svolgerà presso il Centro Sportivo Loreto e che si candida a diventare uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate sportiva reggina.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio competitivo, formativo e di crescita per i migliori prospetti del territorio, mettendo al centro i valori dello sport, dell’aggregazione e della valorizzazione delle nuove generazioni. Un progetto che guarda al futuro e che trova nella collaborazione con ASC Calabria un partner fondamentale per promuovere un modello sportivo moderno, inclusivo e fortemente orientato allo sviluppo dei giovani atleti.

La particolarità della Next Gen League risiede proprio nella sua identità: il torneo sarà infatti caratterizzato da una forte presenza di calciatori Under 21, offrendo ai ragazzi un’importante vetrina per mettersi in mostra e confrontarsi in un contesto competitivo di qualità.

In un periodo storico in cui il dibattito sportivo si concentra sempre più sulla necessità di investire sui giovani, la Next Gen League rappresenta una risposta concreta. L’obiettivo è quello di dare spazio a quei ragazzi che, troppo spesso, faticano a trovare continuità e opportunità per esprimere il proprio talento, creando un palcoscenico in grado di valorizzare le loro qualità tecniche, umane e caratteriali.

Vogliamo costruire un evento che metta al centro i giovani e il loro percorso di crescita“, spiegano gli organizzatori. ”

La Next Gen League nasce, infatti, per offrire opportunità, creare entusiasmo e permettere ai migliori ragazzi del territorio di essere protagonisti. Crediamo che investire sulle nuove generazioni significhi investire sul futuro dello sport calabrese”.

Determinante sarà il contributo di ASC Calabria, realtà da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento educativo e sociale.

La collaborazione con il Comitato consentirà di rafforzare il valore dell’iniziativa, garantendo un’organizzazione attenta non solo all’aspetto agonistico, ma anche ai principi di inclusione, rispetto e crescita personale che lo sport deve trasmettere.

La manifestazione si propone inoltre come un momento di aggregazione per l’intero movimento calcistico locale. Tecnici, dirigenti, appassionati e famiglie avranno l’opportunità di assistere alle prestazioni di tanti giovani promettenti che rappresentano il presente e soprattutto il futuro del calcio del territorio.

La Next Gen League non sarà soltanto un torneo estivo, ma un vero e proprio laboratorio di talenti. Un’occasione per mettere in evidenza le eccellenze giovanili della Calabria, favorire nuove opportunità di crescita e lanciare un messaggio chiaro: il futuro dello sport passa dai giovani, dalle loro ambizioni e dalla capacità del territorio di credere nelle loro potenzialità.

Con il fischio d’inizio ormai alle porte, il Centro Sportivo Loreto si prepara ad accogliere una competizione che promette spettacolo, entusiasmo e soprattutto una nuova attenzione verso quella generazione di atleti che rappresenta il patrimonio più prezioso dello sport calabrese.

Il nome Next Gen League non è casuale. L’ispirazione arriva infatti dalle prestigiose Next Gen ATP Finals, il torneo internazionale di tennis che negli ultimi anni ha rivoluzionato il concetto di competizione giovanile, mettendo sotto i riflettori i migliori talenti Under 21 del panorama mondiale.

Proprio come accade nel tennis, anche la Next Gen League nasce con l’obiettivo di offrire, quindi, una vetrina ai giovani più promettenti del territorio, valorizzandone il talento e accompagnandoli in un percorso di crescita sportiva e personale. Un richiamo a un modello vincente che mette al centro il futuro dello sport e le nuove generazioni di atleti.

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