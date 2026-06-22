Stabilizzati 44 lavoratori TIS della Città Metropolitana, CGIL e NIdiL: “Risultato storico”

“La firma dei contratti dei lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta un risultato importante e atteso da anni. Un traguardo che restituisce stabilità e dignità a lavoratrici e lavoratori che hanno garantito con impegno e professionalità servizi essenziali all’Ente, pur vivendo per lungo tempo una condizione di precarietà.

Come CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria e NIdiL CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria accogliamo con soddisfazione questo importante risultato e riteniamo doveroso ripercorrere il percorso che ha consentito di raggiungerlo.

La stabilizzazione dei lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria è il risultato di un percorso che ha visto il contributo di diversi livelli istituzionali, dall’iniziativa legislativa promossa in sede parlamentare al successivo lavoro svolto dalla Regione Calabria.

Determinante è stato il ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria che, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali e i lavoratori, ha trasformato questa opportunità in un risultato concreto per persone che da oltre dieci anni svolgevano il proprio tirocinio presso l’Ente.

Particolarmente significativo è stato il confronto avviato il 22 maggio 2025 presso Palazzo Alvaro, su iniziativa delle organizzazioni sindacali, tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Confederazioni, le categorie sindacali e la delegazione dei lavoratori TIS dell’Ente. In quella sede furono assunti impegni precisi che hanno successivamente trovato attuazione negli atti amministrativi adottati dalla Città Metropolitana e nelle procedure che hanno portato alla stabilizzazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Reggio Calabria, riteniamo doveroso evidenziare il contributo fornito dal dott. Carmelo Versace che ha seguito la vicenda in diverse responsabilità istituzionali, prima quale responsabile del personale e successivamente, nelle fasi in cui ha ricoperto l’incarico di Sindaco facente funzioni dell’Ente.