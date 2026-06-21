daMargherita: Dal 23 al 28 giugno ritorna il cinema sotto le stelle nella villa comunale a Catanzaro

Torna il cinema sotto le stelle nel polmone verde di Villa Margherita a Catanzaro. Dal 23 al 28 giugno uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico di Catanzaro ospiterà una nuova edizione di #daMargherita, la rassegna culturale promossa e organizzata dall’Associazione daMargherita, con il patrocinio del Comune di Catanzaro.

Sei serate dedicate al cinema d’autore, alle storie che fanno riflettere e alle emozioni condivise, sul grande schermo che verrà allestito nell’area dei campetti di gioco, che è stata riqualificata e restituita alla comunità come spazio polifunzionale, nell’ambito del più ampio intervento di restyling della Villa da parte del Comune di Catanzaro. Un volto parzialmente rinnovato che si potrà scoprire in occasione della rassegna che da anni contribuisce alla valorizzazione di uno spazio identitario facendolo rivivere come luogo di incontro, aggregazione e partecipazione.

La programmazione cinematografica propone opere premiate nei principali festival internazionali, accanto a produzioni italiane capaci di raccontare il presente attraverso linguaggi e sensibilità differenti, coinvolgendo il pubblico di tutte le età.

Martedì 23 giugno ore 21.15 – The Sea

Ad aprire la rassegna sarà The Sea, film che racconta la storia di un ragazzo palestinese di dodici anni che sogna di vedere il mare per la prima volta. Attraverso il suo viaggio, l’opera affronta temi universali come la libertà, la speranza e il desiderio di superare ogni confine. La pellicola è stata candidata agli Oscar per il Miglior Film Internazionale.

Mercoledì 24 giugno ore 21.15 – 40 secondi

Diretto da Vincenzo Alfieri, 40 secondi prende spunto dalla vicenda che ha profondamente segnato il nostro Paese: l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte. Il film ripercorre le ore che precedono la tragedia e invita a riflettere sui temi della violenza, della responsabilità individuale e del coraggio civile. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film ha ricevuto importanti apprezzamenti per la forza del racconto e l’intensità delle interpretazioni.

Giovedì 25 giugno ore 21.15 – The Life of Chuck

Tratto da un racconto di Stephen King e diretto da Mike Flanagan, The Life of Chuck è una delle opere più sorprendenti e apprezzate della scorsa stagione cinematografica. Attraverso una narrazione che procede a ritroso nel tempo, il film racconta la vita di Charles “Chuck” Krantz, componendo un mosaico emozionante sul significato dell’esistenza e sulla straordinaria bellezza nascosta nelle esperienze quotidiane. Nel cast spicca Tom Hiddleston, affiancato da Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill.

Venerdì 26 giugno ore 21.30 – Le città di pianura

Diretto da Francesco Sossai, tra le voci più originali del nuovo cinema italiano, Le città di pianura è un road movie poetico e sorprendente ambientato nella pianura veneta. Protagonisti sono due uomini alla deriva e un giovane studente che intraprendono insieme un viaggio fatto di incontri, deviazioni e inattese scoperte. Presentato al Festival di Cannes, il film ha trionfato nell’ultima edizione dei David di Donatello.

Sabato 27 giugno ore 21.30 – Soul

La rassegna prosegue con uno dei capolavori più amati della Pixar. Soul racconta la storia di Joe Gardner, insegnante di musica e aspirante jazzista che, a un passo dalla realizzazione del suo sogno, intraprende un viaggio straordinario alla scoperta del senso della vita. La colonna sonora è firmata dal musicista jazz Jon Batiste insieme ai premi Oscar Trent Reznor e Atticus Ross, un appuntamento pensato per coinvolgere anche le famiglie attraverso una storia capace di emozionare e far riflettere.

Domenica 28 giugno ore 21.30 – 5 secondi

A chiudere la rassegna sarà 5 secondi, l’ultimo film di Paolo Virzì, uno dei registi più autorevoli e apprezzati del cinema italiano contemporaneo. Ambientato in Toscana, racconta l’incontro e lo scontro tra generazioni diverse, intrecciando temi come memoria, cambiamento, comunità e ricerca di una seconda possibilità. Nel cast spiccano interpreti molto amati dal pubblico come Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Galatea Bellugi e Ilaria Spada.

Grazie a #daMargherita il cinema si conferma strumento di aggregazione restituendo centralità a uno dei luoghi simbolo della città e offrendo ai cittadini l’opportunità di vivere il centro storico all’insegna della partecipazione e della condivisione.