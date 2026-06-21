Un sogno da realizzare: l’Ambulatorio Solidale al servizio della comunità per garantire dignità e diritto alla salute di Polistena

In un tempo in cui il diritto alla salute incontra sempre più spesso ostacoli legati alle difficoltà economiche, alle liste d’attesa e alla carenza di servizi territoriali, i soci del Lions Club Polistena “Brutium” scelgono di trasformare il proprio tempo in impegno civile, per un progetto concreto di vicinanza e solidarietà.

Nasce così, su proposta del nostro socio onorario Don Pino Demasi e la Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena, il sogno del progetto dell’Ambulatorio Solidale; l’idea che si intende realizzare avrà l’obiettivo di offrire un supporto reale alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie.

La situazione della sanità in Calabria continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni dei cittadini, le difficoltà organizzative, la carenza di personale, i lunghi tempi di attesa e la mobilità sanitaria costringono troppo spesso le persone più vulnerabili a rinunciare alle cure o a rimandare accertamenti importanti. In questo contesto, la recente cessazione dell’esperienza di Emergency a Polistena lascia un vuoto significativo che il territorio avverte con particolare preoccupazione.

Consapevoli di queste criticità e fedeli alla missione lionistica del servizio disinteressato verso il prossimo, i soci del Lions Club Polistena “Brutium”, riuniti in assemblea, raccogliedo la sollecitazione del socio onorario, hanno deliberato all’unanimità di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze e professionalità in ambito sanitario, al fine di realizzare un presidio di solidarietà capace di offrire prestazioni sanitarie gratuite o a condizioni agevolate a cittadini e famiglie in difficoltà economica.

L’Ambulatorio Solidale vuole essere molto più di un luogo fisico: intende diventare un punto di riferimento umano, sociale e sanitario, dove ogni persona possa sentirsi accolta, ascoltata e accompagnata nel soddisfacimento delle più semplici esigenze. Un presidio di speranza che si fonda sui valori della solidarietà, della dignità della persona e della responsabilità verso la comunità.

Nell’ambito di questo percorso, il Club ha già deliberato e provveduto a consegnare il ricavato del concerto di beneficenza organizzato nel mese di gennaio nelle mani del socio Don Pino, figura straordinaria del nostro territorio, esempio autentico di coraggio civile, legalità e impegno sociale.

Don Pino rappresenta da anni una voce libera e credibile nella difesa degli ultimi, nella promozione della giustizia sociale e nella costruzione di una cultura della solidarietà. Il suo instancabile servizio pastorale e civile costituisce un patrimonio morale per l’intera comunità della Piana e un punto di riferimento per quanti credono nella forza del bene comune e nella possibilità di costruire una società più giusta e inclusiva.

Le risorse raccolte, grazie alla generosità dei cittadini e dei partecipanti al concerto, saranno così destinate a sostenere le prime fasi di realizzazione del progetto, nella convinzione che la solidarietà non debba limitarsi alle parole ma tradursi e concretizzarsi in azioni e fatti tangibili.

«I Lions – dichiara il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa – sono chiamati a leggere i bisogni del territorio e a rispondere con progettualità, competenza e spirito di servizio. L’Ambulatorio Solidale rappresenta una risposta concreta alle fragilità che incontriamo ogni giorno. Vogliamo essere vicini alle persone che vivono momenti di difficoltà e contribuire a garantire quel diritto alla salute che la nostra Costituzione riconosce come fondamentale.»

I soci Lions saranno nelle codizioni di garantire diverse branche specialistiche quali: cardiologia, dermatologia, ginecologia, odontoiatria, otorino, pediatria, ed inoltre con il contributo di altri professionisti non Lions interpellati, la copertura di altre discipline mediche.

«Questo progetto – afferma il Presidente dell’XI Circoscrizione Lions, Enzo Mollica – incarna perfettamente l’essenza del lionismo: servire la comunità mettendo a disposizione professionalità, tempo e competenze. L’Ambulatorio Solidale a cui i Lions contribuiranno in modo determinante, può diventare un modello virtuoso di collaborazione tra volontariato, professionisti e territorio, dimostrando che la solidarietà organizzata è capace di generare risposte efficaci ai bisogni reali delle persone.»

Il Lions Club Polistena “Brutium” rivolge infine un appello alle istituzioni, alle associazioni, ai professionisti e a tutti i cittadini di buona volontà affinché possano condividere e sostenere questo progetto, contribuendo alla nascita di una rete solidale capace di non lasciare indietro nessuno.

Il diritto alla salute deve continuare ad essere un diritto di tutti, non un privilegio per pochi; consapevoli che una comunità cresce davvero quando sa prendersi cura dei suoi membri più fragili.