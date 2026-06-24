Italia nella morsa dell’afa: cresce il numero delle città in allerta rossa per il caldo

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia non accenna a diminuire e, secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute, il numero delle città soggette al massimo livello di allerta continua ad aumentare giorno dopo giorno.

Già oggi, mercoledì 24 giugno, sono 16 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Una situazione che conferma una fase particolarmente critica soprattutto per le aree del Centro-Nord.

Il quadro è destinato però a peggiorare nelle prossime ore. Per la giornata di giovedì 25 giugno è previsto l’ingresso di Bari tra le città in allerta massima, portando il totale a 17 capoluoghi monitorati su 27.

Ulteriore incremento nella giornata di venerdì 26 giugno, quando anche Genova passerà al livello 3 di allerta, portando il numero complessivo delle città in bollino rosso a quota 18. Il livello massimo indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Il caldo intenso, inizialmente concentrato soprattutto al Centro e al Nord, sta progressivamente estendendosi anche verso le regioni meridionali. Emblematico il caso di Bari, che passa dal livello arancione al rosso: il livello 2 era stato definito come “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Nella giornata di venerdì, quella attualmente indicata come la più critica sul fronte meteorologico, il sistema di monitoraggio segnala anche 9 città con bollino giallo, livello 1 di pre-allerta che indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Tra queste figurano Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste, unica località del Nord ancora esclusa dall’allerta massima.