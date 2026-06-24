Nasce “Calabria Straordinaria Live”: un unico calendario per gli eventi sostenuti dalla Regione

Mettere ordine nell’ampia offerta di manifestazioni organizzate sul territorio e renderla facilmente consultabile da cittadini, turisti e operatori del settore. È questo l’obiettivo di “Calabria Straordinaria Live”, il nuovo strumento promosso dalla Regione Calabria per raccogliere in un unico calendario gli eventi realizzati grazie ai finanziamenti regionali destinati a cultura, turismo e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa punta a creare una programmazione coordinata che riunisca appuntamenti organizzati da amministrazioni comunali, associazioni, fondazioni e altri soggetti locali, offrendo una vetrina unica per le attività che animano le diverse aree della regione.

“La Regione Calabria mette a sistema gli eventi finanziati attraverso gli avvisi del dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale e li trasforma in un cartellone unico, coordinato e facilmente accessibile a cittadini, turisti e operatori. Nasce con questo obiettivo Calabria Straordinaria Live”, si legge nella nota diffusa dall’ente regionale.

Il progetto si inserisce nel percorso di rafforzamento del brand turistico “Calabria Straordinaria” e della relativa piattaforma digitale, già utilizzata per promuovere attrattori, itinerari e iniziative locali. L’obiettivo è superare la frammentazione delle singole manifestazioni e offrire una visione complessiva delle opportunità presenti sul territorio.

“Calabria Straordinaria Live si collega al percorso già avviato dall’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese per rafforzare il portale Calabria Straordinaria come piattaforma unica di promozione del territorio”, evidenzia la Regione.

Secondo l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, il nuovo calendario rappresenta uno strumento per valorizzare il lavoro svolto dalle comunità locali e aumentare la visibilità delle iniziative promosse nei diversi centri della Calabria.

“Con Calabria Straordinaria Live vogliamo dare voce alla Calabria che vive le sue ricchezze e i suoi talenti. Una Calabria fatta di territori che organizzano, accolgono, raccontano e diventano protagonisti. Gli eventi sono realizzati dai Comuni, dalle associazioni e dai soggetti del territorio, ma rappresentano anche il risultato di una precisa scelta della Regione: investire sulla vitalità delle comunità locali e trasformare questa energia in un’offerta unica, riconoscibile e fruibile”.

La programmazione accompagnerà il periodo compreso tra giugno e dicembre e sarà aggiornata settimanalmente con l’inserimento progressivo degli appuntamenti segnalati dai territori. Gli eventi saranno promossi attraverso il portale turistico regionale, i canali social istituzionali, newsletter dedicate, videowall presenti negli aeroporti calabresi e totem digitali collocati nei principali punti di transito.

“Non parliamo solo di un elenco di appuntamenti, ma di una vera offerta culturale e turistica regionale. Ogni evento è una porta d’accesso a un territorio, a una comunità, a una storia. Con Calabria Straordinaria Live vogliamo dare ordine e visibilità a questo patrimonio di iniziative”, ha aggiunto Calabrese.

L’iniziativa punta quindi a trasformare gli eventi finanziati dalla Regione in una rete coordinata di promozione territoriale, capace di raccontare la Calabria attraverso cultura, spettacolo, sport, tradizioni, borghi e identità locali.