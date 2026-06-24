Cosenza, rinviata la presentazione del libro “Pasolini e la Calabria”

E’ stata rinviata a data da destinarsi, per sopraggiunte esigenze organizzative, la presentazione del libro “Pasolini e la Calabria”, pubblicato dall’editore Pellegrini di Cosenza, a cura di Carlo Fanelli, professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, annunciata in un primo momento per martedì 30 giugno, alle ore 18,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. La presentazione del volume era stata promossa dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal consigliere delegato all’Istruzione, Aldo Trecroci, in collaborazione con l’ICSAIC (l’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea). Il volume racchiude gli atti del Convegno svoltosi, sullo stesso tema, ad Acri, il 24 e 25 marzo del 2023 e documenta una vicenda dai tratti inediti che affiora nel panorama degli studi pasoliniani e ne rappresenta un significativo riscontro. La nuova data della presentazione del libro sarà comunicata non appena sarà fissata.