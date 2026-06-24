Salute, De Biase (UILP Calabria): “A Catanzaro un’altra giornata di prevenzione per anziani e pensionati”

Si è svolto nella sede di Catanzaro della UIL Pensionati Calabria un altro incontro relativo al progetto “La salute non aspetta! Prevenire è un diritto, noi ci siamo”, mirato a fornire un servizio, gratuito e continuativo, di prevenzione sanitaria per gli anziani del territorio. Il progetto è promosso dalla UIL Pensionati Calabria e dall’Associazione per i diritti degli anziani (ADA). “Insieme all’ADA di Catanzaro – afferma il segretario della UIL Pensionati Calabria Francesco De Biase – abbiamo promosso un’altra giornata sulla prevenzione sanitaria, nel solco della campagna lanciata, ormai, da diversi mesi. Protagonista di quest’ultimo appuntamento il professore Luigi Bennardo, dermatologo e docente presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, al quale va il nostro sincero e sentito ringraziamento per essersi messo a disposizione dei nostri iscritti e associati in maniera disinteressata e completamente gratuita”.

“Il professore Bennardo – fa sapere il segretario regionale della UILP – ha dedicato tempo e attenzione alle persone anziane, mettendo al servizio dei cittadini la sua grande competenza e professionalità. Gli anziani e i pensionati, anche questa volta, hanno risposto numerosi all’iniziativa”. “Attraverso questo progetto – evidenzia De Biase – intendiamo fornire un servizio completamente gratuito ai più fragili che non trovano nelle istituzioni una adeguata risposta al bisogno di salute e non possono aspettare il decorso dei tempi previsti dalle liste d’attesa per usufruire di un loro diritto”. “La UIL Pensionati – conclude il segretario regionale De Biase – continua tenacemente il suo impegno sul territorio a tutela del diritto alla salute dei cittadini. E lo fa con azioni concrete e tangibili”.