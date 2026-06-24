Crotone, indagine su permessi e agibilità allo stadio ‘Scida’. Il sindaco Voce ai magistrati: “Nessuna irregolarità”

“Ho piena fiducia nell’operato della Procura della Repubblica e degli organi inquirenti e sono certo che gli accertamenti consentiranno di fare completa chiarezza sui fatti contestati”.

Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha commentato la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, dopo aver incontrato i magistrati.

Nei giorni scorsi il primo cittadino ha ricevuto dalla Guardia di finanza un’informazione di garanzia, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge anche il dirigente comunale Salvatore Gangemi, con l’ipotesi di reato di falso in atto pubblico.

L’indagine riguarda alcune procedure amministrative legate alle autorizzazioni per lo svolgimento delle partite del Crotone calcio allo stadio “Ezio Scida”, impianto che, secondo quanto emerso, non sarebbe stato in possesso della definitiva agibilità per eventi pubblici. Un ulteriore filone dell’inchiesta si concentra sul rinnovo dei permessi per la somministrazione e la vendita di bevande durante le manifestazioni sportive, con particolare riferimento al possibile utilizzo di documentazione ritenuta non più valida dal 2022.

Il sindaco ha ribadito la correttezza dell’operato dell’amministrazione, definendo la vicenda come una verifica di regolarità su atti amministrativi. “Ritengo che tutti gli elementi siano già stati chiariti e che presto arriverà una definitiva conferma”, ha aggiunto.

Voce ha inoltre sottolineato di aver agito “con senso di responsabilità e nell’esclusivo interesse della collettività”, respingendo ogni ipotesi di dolo o irregolarità. Ha spiegato infine di aver scelto di attendere l’incontro con gli inquirenti prima di rilasciare dichiarazioni, per poter fornire tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei fatti nelle sedi competenti.