Scalea verso il nuovo aeroporto territoriale: firmato l’accordo per entrare nella rete della mobilità aerea regionale

L’aviosuperficie di Scalea si prepara a cambiare volto. È stato infatti ufficialmente avviato il percorso che porterà alla riqualificazione dell’infrastruttura e alla sua trasformazione in aeroporto territoriale, con l’obiettivo di inserirla nel programma nazionale della Regional Air Mobility promosso da Enac per collegare gli scali minori.

L’accelerazione decisiva è arrivata a pochi giorni dall’approvazione unanime del progetto da parte del Consiglio comunale di Scalea. Oggi, nella sede dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, è stato sottoscritto il protocollo che sancisce la collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti e dà il via alle attività operative previste.

A firmare l’intesa sono stati il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, l’amministratore unico di Enac Servizi Marco Trombetti, il capo di Gabinetto della Regione Calabria Luciano Vigna e il sindaco di Scalea Mario Russo.

Lo scalo dell’Alto Tirreno cosentino entrerà così a far parte del progetto sviluppato da Enac attraverso la propria società in house Enac Servizi. L’iniziativa dedicata alla mobilità aerea regionale sarà presentata ufficialmente l’8 luglio nel corso di una cerimonia alla quale prenderà parte anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“L’accordo firmato oggi su Scalea – ha dichiarato il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma – rappresenta un ulteriore passo in avanti per rafforzare la connessione tra comunità, territori e sistemi economici locali, nel rispetto della sostenibilità. Uno strumento strategico per ridurre le distanze, favorire la coesione territoriale e creare nuove opportunità di sviluppo”.

Secondo quanto evidenziato in una nota, il progetto Ram punta a trasformare gli aeroporti territoriali in punti di riferimento per una mobilità integrata e sostenibile, capaci di supportare le nuove forme di trasporto aereo e, allo stesso tempo, di offrire nuove prospettive di crescita economica e sociale alle aree meno congestionate e caratterizzate da un elevato valore paesaggistico e territoriale.